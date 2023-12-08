الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد أعمال تطوير طرق المدينة

أعمال تطوير طرق المدينة،فيتو
أعمال تطوير طرق المدينة،فيتو

تفقد الدكتور المهندس احمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة الطريق الموازي للطريق الصحراوي وأعمال التطوير التي تتم على المحاور الرئيسية وعمل حارات انتظار بجوار المنافذ لتطوير واجهة الطريق الدائري للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن مثل تلك المشروعات هدفها تطوير المدينة وتوفير أماكن مناسبة للسيارات لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية والحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، مشيرا إلى أن ذلك في إطار سعي جهاز  لرفع كفاءة المرافق والخدمات بجميع ارجاء مدينه النوباريه الجديده في الاماكن الحيويه وتجميل المحاور الرئيسية في مدينه النوباريه.

تعكف أجهزة المدن الجديدة لإجراء كل تجهيزاتها استعدادا للانتخابات الرئاسية.

وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق  رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على تجهيزات مقار اللجان الانتخابية استعدادًا للعرس الديمقراطي الذي سينطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بكافة محافظات الجمهورية.

كما اطمأن على انتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان، مناشدا جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمال لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية.

وأكد على ضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات مع تحرير محاضر مخالفات وغرامات على أصحاب المحال المخالفة للقانون واستمرار الحملات يوميا لضبط الشارع والقضاء على أي مخالفات بالمدينة. 
 

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وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة  حالة المقار الانتخابية بالتجمع الأول بصحبة نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول ومعاون رئيس الجهاز ومديري التنمية والأمن والنظافة ورؤساء الأحياء، حيث وشدد على ضرورة تكثيف النظافة والتجميل حول تلك المقرات استعدادًا للاستحقاق الانتخابي مطلع الأسبوع المقبل.

واستكمل جولته لتفقد مستوى المجاورات والأحياء بالتجمع الأول حيث أصدر تعليماته بضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات مع تحرير محاضر مخالفات وغرامات على أصحاب المحال المخالفة للقانون وأصدر سيادته تعليماته المشددة بإستمرار الحملات يوميا لضبط الشارع والقضاء على أي مخالفات بالمدينة، وتم التأكيد على تحرير غرامات فورية لكل من يخالف القانون.

كما أكد الدكتور المهندس احمد اسماعيل جبر رئيس الجهاز على توفير خدمة اعرف لجنتك الانتخابية بمقر جهاز المدينة للعاملين بالجهاز ورواد جهاز المدينة ورواد مركز خدمة المواطنين للتعريف بأهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات كحق دستوري يكفله القانون للمواطن.

كما يمكن عن طريق المبادرة معرفة عنوان اللجنة والرقم بكشوف الناخبين من اليوم وحتى انتهاء ايام التصويت الثلاثة حتى الثلاثاء 12-12-2023.

وقام المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية والمقرر إقامتها بمدرستى "الطبرى بالحى الثانى، والشهيد الرائد ياسر جنينة بمنطقة إسكان الشباب الـ100م".

حيث اطمأن رئيس الجهاز على جاهزية اللجان موجهًا بتكثيف حملات الصيانه من نظافة وزيادة الإضاءه وغيرها داخل اللجان وكذا رفع أى إشغالات حول المدارس ومراجعة الإنارة العامة وصيانة الحدائق المجاورة للمقرات.

وأكد على استمرار الحملات من اليوم حتى آخر يوم استعدادًا لاستقبال الناخبين والتيسير عليهم.

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