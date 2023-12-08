الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

أرتيتا يكشف صعوبة مباراة أرسنال أمام أستون فيلا

أرتيتا، فيتو
أرتيتا، فيتو

تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن مواجهة فريقه المرتقبة لأستون فيلا غدًا السبت، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات ارتيتا

واستهل أرتيتا المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي أجراه اليوم الجمعة، بالتأكيد على عدم معاناة الفريق من إصابات جديدة، وعلق على موعد عودة توماس بارتي قائلًا: "لا نعرف، من المبكر تحديد إطار زمني، إذا عاد بحلول أعياد الميلاد سيكون ذلك مبكرًا للغاية، نحن نفتقد للاعبين محوريين، ولكن علينا المواصلة".

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وتطرق للحديث عن أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا: "تابعت ما قام به مع كل فريق دربه هو أمر ملحوظ، نجح دائمًا في تطوير اللاعبين والفرق والأندية وعلى مستويات مختلفة، وبالتالي أنا سعيد للغاية من أجله".

وأضاف: "خططيًا أستون فيلا منظم للغاية ويتمتعون بالشجاعة للبناء من الخلف، يمثلون تهديدًا دائمًا، ومن ثم عليك التعامل مع حدة أجواء مواجهتهم على ملعبهم".

وعن معاقبته بعدم التواجد على الخط أمام أستون فيلا: "سأحظى بمكان جيد للمشاهدة، لم أتمكن من إيقاف نفسي في لحظة عاطفية (سبب إيقافه)، من سوء الحظ لن أتواجد على الخط، ولكن عند النظر إلى القوانين تدرك أنه لم يكن ينبغي القيام بما قمت به".

وبالنظر إلى ضرورة إلغاء القانون الخاص بالاحتفال مع اللاعبين: "إذا حصلت على الفرصة، فبالطبع لا ينبغي أن يتواجد ذلك القانون، فأنا أريد التواجد مع اللاعبين، عندما تحظى بمثل تلك اللحظات يجب أن تتواجد خلالها معهم، ولكن هناك قانون وأنا تخطيت المسموح به".

وواصل: "نأمل أن يبلي الفريق البلاء الحسن، لدينا مدربين أصحاب خبرة سيتواجدون إلى جوارهم، سبق وأن مررنا بتجربة مماثلة ولدي خبرة سابقة".

وعلق على سباق التتويج بلقب الدوري: "عند النظر إلى المسابقة تجد الحظوظ مفتوحة وستبقى كذلك حتى النهاية، وهذا يظهر الجودة والتنافسية في هذا الدوري".

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