جوارديولا: الفوز على يورجن كلوب له مذاق خاص

تحدث بيب جوارديولا عن أصعب مدرب واجهه في مسيرته الاحترافية، وسلط الضوء أيضًا على المدرب الذي يراه الأفضل في التاريخ.

تصريحات قوية لجوارديولا

وقال جوارديولا في تصريحات لسكاي سبورتس: "المنافس الأصعب لي هو يورجن كلوب، وذلك بسبب تواجهنا مليارات المرات، إضافة إلى تغلبه علي كثيرًا، مواجهته المتكررة تمثل تحديًا، وبالتالي نحترم بعضنا البعض، أو على أقل تقدير من وجهة نظري فأنا أكن له الكثير من الاحترام".

وأضاف: "بالطبع كان هناك جدال بيننا، لا أحب أن أخسر أمامه، ولكنه يبقى منافسي الأكبر بسبب تواجهنا في العديد من المرات، كما أن هناك سعادة خاصة في التغلب عليه بسبب صعوبة الأمر".

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وعن المدرب الأفضل في التاريخ: "السير أليكس فيرجسون يتواجد في المركز الأول بسبب الألقاب التي حققها وتغييره لكرة القدم وثبات النتائج التي تمتع بها".

وتابع: "يتواجد بالقرب منه كل من يوهان كرويف وأريجو ساكي، والأمر لا يتعلق بالخطط، بل بالتأثير، فساكي لم يتوج بنفس الألقاب مثل السير أليكس، ولكنه غير أجيال من المدربين واللاعبين".

وواصل: "كرويف غير ناديين هما أياكس وبرشلونة، في برشلونة كنا نقول إلى أين نحن ذاهبون؟ وكان رده: حسنًا سنذهب في هذا الاتجاه، يجب عليك التمتع بشخصية وإيمان كبير للقيام بذلك، بالنسبة لي هذا الثلاثي هو الأفضل".

وبالنظر إلى وضع البعض له بين الأفضل في التاريخ: "أنا لا أزال أعمل، عند اعتزالي لا أعرف ما إذا كان الناس سيعتبروني بين أفضل المدربين في التاريخ، ولكن يجب إنهاء مسيرتك أولًا".