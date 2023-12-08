الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

جوارديولا: الفوز على يورجن كلوب له مذاق خاص

جوارديولا وكلوب،
جوارديولا وكلوب، فيتو

تحدث بيب جوارديولا عن أصعب مدرب واجهه في مسيرته الاحترافية، وسلط الضوء أيضًا على المدرب الذي يراه الأفضل في التاريخ. 

تصريحات قوية لجوارديولا 

وقال جوارديولا في تصريحات لسكاي سبورتس: "المنافس الأصعب لي هو يورجن كلوب، وذلك بسبب تواجهنا مليارات المرات، إضافة إلى تغلبه علي كثيرًا، مواجهته المتكررة تمثل تحديًا، وبالتالي نحترم بعضنا البعض، أو على أقل تقدير من وجهة نظري فأنا أكن له الكثير من الاحترام". 

وأضاف: "بالطبع كان هناك جدال بيننا، لا أحب أن أخسر أمامه، ولكنه يبقى منافسي الأكبر بسبب تواجهنا في العديد من المرات، كما أن هناك سعادة خاصة في التغلب عليه بسبب صعوبة الأمر".

Advertisements

وعن المدرب الأفضل في التاريخ: "السير أليكس فيرجسون يتواجد في المركز الأول بسبب الألقاب التي حققها وتغييره لكرة القدم وثبات النتائج التي تمتع بها".

وتابع: "يتواجد بالقرب منه كل من يوهان كرويف وأريجو ساكي، والأمر لا يتعلق بالخطط، بل بالتأثير، فساكي لم يتوج بنفس الألقاب مثل السير أليكس، ولكنه غير أجيال من المدربين واللاعبين".

وواصل: "كرويف غير ناديين هما أياكس وبرشلونة، في برشلونة كنا نقول إلى أين نحن ذاهبون؟ وكان رده: حسنًا سنذهب في هذا الاتجاه، يجب عليك التمتع بشخصية وإيمان كبير للقيام بذلك، بالنسبة لي هذا الثلاثي هو الأفضل".

وبالنظر إلى وضع البعض له بين الأفضل في التاريخ: "أنا لا أزال أعمل، عند اعتزالي لا أعرف ما إذا كان الناس سيعتبروني بين أفضل المدربين في التاريخ، ولكن يجب إنهاء مسيرتك أولًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

بيب جوارديولا برشلونة جوارديولا يورجن كلوب يوهان كرويف

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يراقب نجم دفاع برشلونة لضمه في الصيف

محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

الشناوي ينافس بونو وأونانا على جائزة أفضل حارس في أفريقيا

استبعاد كولر من المنافسة على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

الأكثر قراءة

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

شجاعة فتاة، لص يطعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة ليبية شهيرة

الحضور الجماهيري بالمجان في كأس السوبر المصري لكرة اليد

روسيا تعلن امتداد الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام لأول مرة

كرة السلة، سيناريوهات تتويج الأهلي بدوري المرتبط

Advertisements

منوعات

المزيد

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

فشلت في الدفاع عن نفسها، استمرار نزيف خسائر ستاربكس بسبب المقاطعة

ألوان جذابة ونضارة دائمة، الأشجار الصناعية زينة العرائس في البيوت (فيديو وصور)

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية