الجمعة 08 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على سعر آيفون 15 برو ماكس في الإمارات 2023

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن هاتف آبل الجديد آيفون 15 بروماكس iPhone في الإمارات ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف آيفون 15 برو ماكس. 

مواصفات هاتف آيفون 

ويأتي هاتف آيفون 15 برو ماكس  بمنفذ شحن  USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة، كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف. 

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كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب  سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم  إطارات الهاتف بملمس ناعم. 

 

ايفون، فيتو 

 

مفتاح كتم الصوت

كما أصبح مفتاح كتم الصوت بمثابة زر إجراء، وسيؤدي الضغط مع الاستمرار إلى وضع الهاتف مرة أخرى في الوضع الصامت افتراضيًا، ولكن يمكن تعيين أحد مجموعة الإجراءات بضغطة أو ضغطة مزدوجة - ويمكن فتح الكاميرا بسرعة على iPhone باستخدام زر.

والواجهة الأمامية لجهاز iPhone 15 Pro max الجديد مصنوعة من زجاج Ceramic Shield، ولم يتغير حجم الشاشة عن الموديل السابق حيث يحتوي iPhone 15  Pro max على شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز (ProMotion)، وHDR10، وDolby Vision، وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع. 

أما نظام الكاميرا في هاتف iPhone 15 Pro فهو جديد تمامًا فالكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتحتوي على مستشعر أكبر مزود ببكسلات مجمعة مسبقًا بحجم 1.22 ميكرومتر والجيل الثاني من مثبت إزاحة المستشعر.. العدسة 24 ملم f/1.78.

أوضاع التكبير الرقمي

وتستطيع الكاميرا الرئيسية التقاط صور HEIF بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب ProRAW بدقة 48 ميجابكسل، كما يسمح المستشعر الأكبر الجديد أيضًا بأوضاع التكبير الرقمي مقاس 28 مم و35 مم، وسيسمح iPhone باختيار أحد هذه الأطوال البؤرية كإعداد افتراضي. 

ويظهر iPhone 15 Pro Max لأول مرة بأول كاميرا منظار على iPhone. بفضل التصميم البصري المطوي، يتمكن جهاز Pro Max  من التكبير بما يتجاوز 3x وما يصل إلى 5x، أو 120 مم بمصطلحات مكافئة 35 مم. 

 كما ان  التصميم البصري  تسميه شركة آبل بالمنشور الرباعي وهي تعكس الضوء أربع مرات من فتحة بؤبؤ العدسة إلى المستشعر المطوي كما  العدسة نفسها هي f / 2.8، وهي الأكثر سطوعًا في كاميرا الهاتف مقاس 120 مم، والتي تعتبر محددة جدًا وهناك أيضًا ميزة التثبيت البصري، والتي تقول Apple إنها تجري 10000 تعديل دقيق في الثانية لتحييد الضبابية.

 

ايفون، فيتو 

 

المعالج A17 Pro

وبالنسبة للمعالج فهو  A17 Pro، وتعد أول شريحة صناعية مبنية على عملية 3 نانومتر، ويوجد بالداخل معالج سداسي النواة مع نواتي أداء، والتي تقول Apple إنها أسرع بنسبة 10٪ من معالج A16 Bionic. 

اما وحدة معالجة الرسومات عبارة عن وحدة سداسية النواة، فهى  أسرع بنسبة 20٪ من سابقتها أثناء ذروة الأداء حيث  تتيح وحدة معالجة الرسومات إمكانية تتبع الأشعة عن طريق الأجهزة، والتي من المفترض أن تكون أسرع 4 مرات من تتبع الأشعة القائم على البرامج على شريحة العام الماضي أما  المحرك العصبي عبارة عن وحدة مكونة من 16 نواة وتعد أسرع بمرتين من شريحة العام الماضي لنماذج التعلم الآلي.

سعر هاتف آيفون 

ويبدأ سعر 15 Pro Max من  5100 درهم  حتى 6700 درهم  ، مع العلم ان  الطراز الأساسي يحتوي الآن على 256 جيجابايت من مساحة التخزين المدمجة. 

 

 

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