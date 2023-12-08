باريس سان جيرمان يعلن غياب 5 لاعبين عن مباراة نانت

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانا يكشف من خلاله عن غياب 5 لاعبين، قبل مواجهة نانت، غدا السبت، في الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

بيان باريس سان جيرمان

وأشار البي إس جي في بيانه، إلى غياب خماسي الفريق عن مباراة نانت بسبب إصابات مختلفة، لكنه لم يحدد مدة غياب أو موعد تعافي اللاعبين.

وتشمل قائمة الغيابات، الحارسين كيلور نافاس وألكسندر لوتيلييه، إضافة إلى الثلاثي فابيان رويز ونونو مينديس وبرسنيل كيمبيمبي.

في المقابل، لم يشمل البيان الطبي، ماركينيوس قائد الفريق، ولاعب الوسط الواعد وارن زاير إيمري، مما ينذر بإمكانية تواجدهما في قائمة المباراة.

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ويعتلي باريس سان جيرمان، قمة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة بعد 10 انتصارات و3 تعادلات مقابل خسارة وحيدة.

أما نانت يتواجد في المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد 5 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم.

عرض ريال مدريد الأخير لضم مبابي

وكشف موقع "ريليفو" الإسباني، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي

وأكد الموقع أن ريال مدريد يعد عرضا لتقديمه للنجم مبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.

ويحق لنادي ريال مدريد أو أي ناد آخر التفاوض مع مبابي دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل، مع تبقي 6 أشهر على نهاية العقد بين الطرفين.

وأشار "ريليفو" إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائما التعاقد مع مبابي في 2024، ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.

وأكد الموقع على أن ريال مدريد يحاول التوقيع مع مبابي للمرة الأخيرة، بعد فشل التعاقد معه في 2021 و2022.

وأوضح تقرير الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب جدا بكيليان مبابي، ولم يرغب أبدًا في إغلاق الباب نهائيًا أمام التعاقد معه.

ورغم جدية ريال مدريد في التعاقد مع مبابي إلا أن "ريليفو" قال إن الميرنجي لن يدخل في لعبة الشائعات والصبر كما حدث سابقًا.

وقال الموقع: "إذا كان مبابي لا يزال لديه حلم اللعب لصفوف ريال مدريد فسيتعين عليه إثبات ذلك من خلال التوقيع بسرعة".

وأضاف: "لا توجد مطالبات في غير محلها أو تسريبات غير ضرورية".

وأوضح أن فكرة إدارة ريال مدريد تتمثل في تقديم عرض لكيليان مبابي يكفي لإقناعه.

وختم الموقع تقريره بالقول إن ريال مدريد لن ينتظر مبابي حتى النهاية، ولذلك، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اللاعب إذا أراد اللعب في سانتياغو برنابيو.

وكان مبابي قريبا من الانتقال لفريق ريال مدريد في 2022 في صفقة انتقال حر، لكن باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.