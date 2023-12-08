الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

انتداب مهندس فنى لفحص موقع حادث تصادم سيارتين وإصابة 15 شخصا بالعياط

حادث مروري، فيتو
حادث مروري، فيتو

 كلفت النيابة العامة بالجيزة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الصحراوي في منطقة العياط.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.

 

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالعياط

 وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة العياط، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث .

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وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 15 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بالكامل وتسيير حركة السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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