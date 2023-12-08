الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

نقابة المحامين تعقد دورة مجانية في قانون المرافعات

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نقابة المحامين، عقدت اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، دورة مجانية في قانون المرافعات، بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ندوة في نقابة المحامين 

وحاضر في الدورة الدكتور حسن عبد المنعم، متناولًا كل ما يتعلق بقانون المرافعات، وحصل المشاركين في الدورة على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين.

المحامين، وعقدت الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من الأستاذ خالد السني، والدكتور أحمد اللويزي، المحامون.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد المحامين العرب المحامين العرب المحامين النقابة العامة للمحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عبد الحليم علام قانون المرافعات

الأكثر قراءة

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

شجاعة فتاة، لص يطعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة ليبية شهيرة

الحضور الجماهيري بالمجان في كأس السوبر المصري لكرة اليد

روسيا تعلن امتداد الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام لأول مرة

كرة السلة، سيناريوهات تتويج الأهلي بدوري المرتبط

Advertisements

منوعات

المزيد

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

فشلت في الدفاع عن نفسها، استمرار نزيف خسائر ستاربكس بسبب المقاطعة

ألوان جذابة ونضارة دائمة، الأشجار الصناعية زينة العرائس في البيوت (فيديو وصور)

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية