نقابة المحامين تعقد دورة مجانية في قانون المرافعات

نقابة المحامين، عقدت اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، دورة مجانية في قانون المرافعات، بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ندوة في نقابة المحامين

وحاضر في الدورة الدكتور حسن عبد المنعم، متناولًا كل ما يتعلق بقانون المرافعات، وحصل المشاركين في الدورة على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين.

المحامين، وعقدت الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من الأستاذ خالد السني، والدكتور أحمد اللويزي، المحامون.

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