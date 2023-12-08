عاتبته لتأخره عن العودة للمنزل، تفاصيل مصرع سيدة على يد زوجها بالدقهلية (فيديو)

أجرت “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “عاتبته لتأخره في العودة للمنزل فأنهى حياتها وترك طفلا عمره شهور.. قصة مصـرع ربة منزل على يد زوجها”.

وخلال البث روى محمد عبد السلام الغانم والد المجني عليها روان ضحية زوجها بالمحلة تفاصيل تلقيه خبر وفاة ابنته غدرا على يد زوجها من رجال مباحث المحلة.

واستنكر والد روان بشاعة الجريمة وخيانة المجني عليه لزوجته اليتيمة ولكونه مريض لا يستطيع زيارتها، مطالبا بالقصاص العادل والعدالة الناجزة كي تبرد ناره.

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وقال والد المجني عليها: “كانت كل حياتي بعد وفاة والدتها بمرض السرطان.. خطف زهرة حياتي.. عروسة السماء وعروسة بلقاس غدر بيا وبيها ”.

وكانت منطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت مصرع زوجة على يد زوجها بطعنة نافذة في القلب إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها على المتهم بسبب كثرة خروجاته المتكررة، وتم التصريح بدفنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا بمصرع سيدة في العقد الثاني من العمر، بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وراء الواقعة زوج المجني عليها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم، وتبين مصرع زوجة تدعى "روان.ا" تبلغ من العمر 22 عاما، على يد زوجها يدعى “أحمد.ع.ع” يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل صاحب محل مفروشات.

وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن السبب وراء الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب غيرة المجني عليها على المتهم وكثرة معاتبتها له على تأخره خارج المنزل، بعد مواعيد عمله، تطورت إلى إقدام المتهم بإنهاء حياة المجني عليها (زوجته) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض.

وتم التحفظ على سلاح الجريمة كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوى العام.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.