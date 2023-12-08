لاعب رجال يد الأهلى: مستعدون بقوة لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

لاعب رجال يد الأهلى، أكد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق يسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، بغض النظر عما حدث في مباراة الكأس الأخيرة، وشدد على أن جميع اللاعبين أغلقوا هذه الصفحة تمامًا وبات تركيزهم فقط على مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

أحمد عادل لاعب رجال يد الأهلى

وأوضح أن أسبوع الإعداد الذي سبق مواجهة الزمالك شهد تركيزًا كبيرًا من اللاعبين، الذين حرصوا على علاج بعض الأخطاء، وتطبيق التعليمات الفنية والجمل التكتيكية بشكل جيد.



وقال: «نأخذ كل مباراة على حدة، ولكن مباريات الزمالك دائمًا ما تكون صعبة للغاية لأنها تعد بطولة بحد ذاتها فكيف عندما يكون اللقاء نفسه على بطولة هامة مثل كأس السوبر، فهذا ما يزيد من قوة وأهمية المباراة».

وتابع: «لدينا دوافع كبيرة جدًا، وجميع اللاعبين يرغبون بقوة في الظهور بشكل قوي وتحقيق اللقب، خاصة أننا لم نفز بالبطولة من قبل».

وأكد أحمد عادل أن لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب؛ من أجل إضافته إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، التي فاز بها الفريق في بداية الموسم.

واختتم عادل حديثه مؤكدًا على أن جمهور الأهلي هو الدافع الأكبر للفريق باستمرار، وأبدى أمنيته في أن يواصلوا الوقوف خلف لاعبي الفريق دائمًا كما اعتادوا على ذلك، وقال إن أكثر ما يسعى له الفريق هو إسعاد هذه الجماهير، وكذلك مجلس إدارة النادي الذي يقدم كل الدعم للفريق ولا يبخل عليه بأي شيء.

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محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالإمارات، عن سعادته البالغة بالتواجد في دولة الإمارات الشقيقة لخوض مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، وتمنى أن تخرج المباراة على النحو الذي يشرف الناديين الكبيرين والرياضة المصرية بشكل عام.

وأوضح شوقي أن استضافة دولة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد يأتي استكمالًا للتعاون الكبير والمثمر بين مصر والإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتي كان أبرزها السوبر المصري لكرة القدم في أكثر من مناسبة.



وتعليقًا على فوز رجال يد الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري منذ أيام، قال شوقي إن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأنه يجب على الفريق تقديم مستوى جيد في مباراة السبت، متمنيًا أن يستمر التفوق للأهلي من أجل التتويج بلقب كأس السوبر.

الأهلى يواجه الزمالك في السوبر المصرى

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.



وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

فرصة أخيرة لـ ديفيد ديفيز مع الأهلي

وتعد هذه المواجهة هي الفرصة الأخيرة للإسباني ديفيد ديفيز مع الأهلي، قبل رحيله بسبب تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتعرض ديفيد ديفيز حتى الآن لعدد من النتائج السلبية خلال قيادته لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أبرزها خسارة لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أمام الزمالك على صالة الأهلي بالجزيرة.

الأهلي يودع كأس مصر لـ كرة اليد

ومؤخرًا ودَّع الأهلي منافسات بطولة كأس مصر مبكرًا بعد الخسارة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة (26-27)، في دور الـ16، وهو ما أثار غضبَ جماهير الأحمر بشكل قوي.

ويرغب ديفيد ديفيز في تحقيق الفوز على الزمالك في قمة كأس السوبر، من أجل مصالحة الجماهير الأهلاوية والبقاء في قيادة الفريق لفترة مقبلة.