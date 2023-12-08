الأهلي: سعداء باستضافة الإمارات لسوبر كرة اليد

الأهلى، أعرب الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالإمارات، عن سعادته البالغة بالتواجد في دولة الإمارات الشقيقة لخوض مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، وتمنى أن تخرج المباراة على النحو الذي يشرف الناديين الكبيرين والرياضة المصرية بشكل عام.

محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

وأوضح شوقي أن استضافة دولة الإمارات للسوبر المصري لكرة اليد يأتي استكمالًا للتعاون الكبير والمثمر بين مصر والإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتي كان أبرزها السوبر المصري لكرة القدم في أكثر من مناسبة.

Advertisements

وتعليقًا على فوز رجال يد الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري منذ أيام، قال شوقي إن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأنه يجب على الفريق تقديم مستوى جيد في مباراة السبت، متمنيًا أن يستمر التفوق للأهلي من أجل التتويج بلقب كأس السوبر.

الأهلى يواجه الزمالك في للسوبر المصري

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، وتقام المباراة غدا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

فرصة أخيرة لـ ديفيد ديفيز مع الأهلي

وتعد هذه المواجهة هي الفرصة الأخيرة للإسباني ديفيد ديفيز مع الأهلي، قبل رحيله بسبب تدهور النتائج خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتعرض ديفيد ديفيز حتى الآن لعدد من النتائج السلبية خلال قيادته لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أبرزها خسارة لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أمام الزمالك على صالة الأهلي بالجزيرة.

الأهلي يودع كأس مصر لـ كرة اليد

ومؤخرًا ودَّع الأهلي منافسات بطولة كأس مصر مبكرًا بعد الخسارة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة (26-27)، في دور الـ16، وهو ما أثار غضبَ جماهير الأحمر بشكل قوي.

ويرغب ديفيد ديفيز في تحقيق الفوز على الزمالك في قمة كأس السوبر، من أجل مصالحة الجماهير الأهلاوية والبقاء في قيادة الفريق لفترة مقبلة.