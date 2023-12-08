رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل لجنة من قطاع الآداب لتفعيل برامج جديدة

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي لجنة من قطاع الآداب بهدف الوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية لتفعيل عدد من البرامج الجديدة بكلية الآداب بالجامعة، وكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية بحضور الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور إبراهيم الدسوقي عميد كلية الآداب الأسبق، والدكتورة منى ربيع عميدة كلية الآداب الأسبق، وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ووكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام ومدير الجودة بالكلية، ضمت اللجنة الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة رئيس اللجنة، و- أعضاء اللجنة- الدكتور طه أحمد المستكاوي عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور رمضان أحمد عبد النبي عامر عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف.

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ورحب الدكتور أحمد عكاوي بأعضاء اللجنة مشيرا الى سعى جامعة جنوب الوادي الدائم لإتاحة عدد من البرامج التعليمية الجديدة والمتميزة التي تجمع بين المحتوى الأكاديمي، والتدريب والتطبيق إلى جانب ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، مشيدا بجهد القائمين على كلية الآداب في تطوير العملية التعليمية بالكلية من خلال عدة برامج دراسية متميزة.

وأضاف "عكاوي" بأن زيارة اللجنة تأتي لتقييم برامج كلية الآداب في الدراسات العليا وهى الدبلوم المهني في الإرشاد والتوجيه الأسري، وبرنامج العام والخاص في الدراسات الإسلامية، ودبلوم المساحة والخرائط ونظم المعلومات، وفى مرحلة الليسانس تقييم لبرنامج اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية "برنامج ثنائي اللغة" وبرنامج الترجمة من اللغة التركية، وكذلك لتقييم برامج كلية الألسن بالجامعة الأهلية برنامج اللغة الفرنسية والترجمة، وبرنامج الترجمة الألمانية.

ومن جانبه وجه الدكتور صلاح سليم طايع عميد كلية الآداب الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الغير محدود لكلية الآداب وعلى دعمه للبرامج الجديدة، وأضاف بأن اللجنة تفقدت القاعات الدراسية والمعامل بكلية الآداب بالجامعة، وبكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية، كما زارت اللجنة مكتبة القبة بكلية الآداب، وعقدت اللجنة اجتماعات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس بالبرامج الدراسية المذكورة.

ووجه أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال وأشادت اللجنة بالبرامج الدراسية المقدمة والإمكانيات المادية والبشرية، كما أشادت بجهد جامعة جنوب الوادي تحت قيادة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة فى تقديم برامج دراسية متميزة ومتطورة بما يلائم سوق العمل في العصر الحديث.