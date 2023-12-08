الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

تسريب غاز، تفاصيل معاينة النيابة لحريق شقة في أبو النمرس

اخماد حريق شقة، فيتو
اخماد حريق شقة، فيتو

 أمرت نيابة جنوب الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق داخل شقة  في أبو النمرس، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

كشفت المعاينة أن تسريب غاز وراء حريق شقة سكنية في أبو النمرس، دون وقوع إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

 

حريق في شقة بمنطقة أبو النمرس

 تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في أبو النمرس، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

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أبو النمرس نيابة جنوب الجيزة الجيزة

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