رئيس مدينة قنا يتابع انتشال سيارة سقطت بترعة الكلابية (صور)

تابع العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد صالح رئيس قرية الجبلاو انتشال الأجهزة الأمنية بقنا مصابين من مياه ترعة الكلابية، بعد أن انقلبت بهم سيارة ملاكي بترعة الكلابية.

وأوضح لطفي بأن الحادث أسفر عن إصابة ٣ أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث أن يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال أن وجدت في مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لا قدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

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التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة