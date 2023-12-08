الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه قنا: تيسير كافة السبل للعاملين بالشركة لممارسة حقهم الانتخابي

المهندس رجب عرفة،فيتو
المهندس رجب عرفة،فيتو

 عقد اليوم المهندس رجب عرفة اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ورؤساء شركات المقاولات المتعاملة مع الشركة، وذلك لتيسير ممارسة العاملين بالشركة وشركات المقاولات حقهم الانتخابي وحث الجميع على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وشدد عرفة على ضرورة مشاركة جميع العاملين فى الانتخابات الرئاسية مع توفير وسائل مواصلات لنقل العاملين من الشركة إلى مقارهم الانتخابية فى جميع أنحاء المحافظة وللجان المغتربين المقيمين خارج محافظة قنا.

 وقال أثناء الاجتماع إن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب دستوري على كل مواطن وتدل على حجم الوعي الثقافي للمجتمع.

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وتسهيلا لجميع العاملين لمعرفة مقارهم الانتخابية أصدر عرفة تعليماته لمديري الأفرع والعلاقات العامة بتوفير جهاز حاسب آلي بكل فرع والديوان العام برئاسة الشركة للاستفسار عن أماكن المقرات الانتخابية لجميع العاملين.

قنا تخصص 6  لجان لتصويت الوافدين في انتخابات الرئاسية

 وأعلن  اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر انطلاقها أيام 10و11و12 ديسمبر  الجارى في الداخل، وذلك بمدن قنا ونجع حمادى وقوص وقفط من إجمالي 341 لجنة فرعية موزعة على مستوى المحافظة. وهم علي النحو التالي: 
- مركز ومدينة قنا عدد 2 مركز انتخابي " لجنة فرعية رقم 23، ومقرها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع،  اللجنة الفرعية رقم 24 ومقرها مدرسة قنا الرسمية للغات امتداد ش مساكن عثمان بمدينة قنا "، وفي مركز ومدينة نجع حمادى عدد 2 مركز انتخابي " لجنة فرعية رقم 55، ومقرها مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بمدينة الألومنيوم،  اللجنة الفرعية رقم 56 ومقرها مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق  شارع الترعة الضمرانية بجوار عيادة التأمين الصحي بمدينة نجع حمادى"، وفي مركز ومدينة قوص  لجنة فرعية رقم 55، ومقرها مدرسة مصنع السكر الثانوية بنات "، وفي مركز ومدينة قفط لجنة فرعية رقم 22، ومقرها مدرسة قفط الإعدادية المشتركة ".

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و146 ألفا و51  ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 312 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 341 لجنة فرعية.

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قنا مياه قنا محافظة قنا

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