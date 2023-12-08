الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

انطلاق 25 رحلة بالون تقل 500 سائح في سماء الأقصر

رحلات البالون الطائر
رحلات البالون الطائر بالأقصر، فيتو

خرجت رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة للتحليق بسماء مدينة الشمس،  حيث يحرص السياح الأجانب على مغامرة المنطاد الساخن لرؤية المعالم الأثرية من أعلى نقطة بالأقصر.

وأشار مصدر إلى أن سماء الأقصر تزينت اليوم الجمعة بـ25 رحلة بالون طائر حملت على متنها 500 سائح من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن مسئولي الشركات العاملة في مجال البالون الطائر قامت بجلب المناطيد في الرابعة فجرا وتمت عملية الاستعداد للتحليق، بعد التأكد من أن الطقس مستقر ومجال الرؤية واضحا.

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وكانت سلطات الطيران المدني والجهات الأمنية قد حرصت على وضع قواعد وقوانين لهبوط رحلات البالون، التي بدورها تحافظ على أمن وسلامة السائحين من المصريين والأجانب، ويشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يتطلب توافر العديد من الشروط التي تضمن الحماية والأمان للسائحين، منها التحليق في درجة حرارة لا تتخطى 30 درجة مئوية، وأن لا ترتفع سرعة الرياح عن 8 عقدة، وكذلك أن يكون مجال الرؤية صافي بدون وجود سحب أو أمطار أو عواصف ترابية.

وتأتي محافظة الأقصر في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في سياحة البالون الطائر، الأمر الذي جعل الأقصر مزارًا سياحيا مهما في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها الأقصر.

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