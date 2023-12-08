الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

ديلي ميل: تين هاج يطرد 3 لاعبين من يونايتد

تين هاج، فيتو
تين هاج، فيتو

 فتحت إدارة مانشستر يونايتد الباب أمام رحيل 3 من لاعبي الفريق، بناء على طلب المدير الفني إيريك تين هاج.
وقالت ديلي ميل البريطانية إن يونايتد مستعد لبيع الثلاثي جادون سانشو ورافاييل فاران وكاسيميرو في ميركاتو يناير، بعدما أكد تين هاج خروجهم من خططه للفترة المقبلة.

ودخل سانشو وفاران في خلاف مع تين هاج بسبب قلة المشاركة، فيما يعاني كاسيميرو من إصابة في أوتار الركبة ستبعده لعدة أسابيع.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه تشيلسي بفوز اليونايتد 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، مساء  أمس الأول الأربعاء.

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سجل سكوت مكتوميناي هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 19 و69، وسجَّل بالمر هدف فريق تشيلسي في الدقيقة 45.

وأضاع برونو فيرنانديز ضربة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 9.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الإنجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

 

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