الجمعة 08 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين يحملان جنسية عربية أصيبا في مشاجرة بأكتوبر

مشاجرة بالأسلحة البيضاء،
مشاجرة بالأسلحة البيضاء، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في اندلاع مشاجرة في حي المستقبل بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة شخصين من جنسية دولة عربية، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى.

 

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا للاستماع لأقوالهما والوقوف علي أسباب الحادث.

 

إصابة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية في مشاجرة


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة أشخاص مع أخرين يحملان جنسية عربية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بأكتوبر وبالفحص تبين إصابة شخصين يحملان جنسية عربية وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى والسيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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