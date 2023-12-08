الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، تعديل بعض مواعيد القطارات

قطار، فيتو
قطار، فيتو

 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم اعتبارا من اليوم الجمعة 8/12/2023.

 

ويجري تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30 وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة.

 

مواعيد القطارات الجديدة

 كما يجري تعديل مواعيد  قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30،  وقطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05،  وقطار رقم 125 تحيا مصر  الفيوم /  الواسطي  ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35، وقطار رقم 143 تحيا مصر  الفيوم /  الجيزة  ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15  كالجداول المرفقة.
 

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 ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
 

 

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