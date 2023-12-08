الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

كشفت شركة إيسر عن دراجة "إيبي" الكهربائية الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تطرحها للبيع في أسواق مختارة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.

جاءت دراجة "إيبي" التي تم الإعلان عنها خلال قمة الاستدامة "كوب 28" في دبي، مزودة ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 460 وات قابلة للإزالة، مما يجعل الشحن أسهل، علاوة على ذلك، تعمل البطارية بمثابة بنك طاقة، قادر على شحن الهواتف والملحقات الصغيرة وحتى تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمخرج USB PD.

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الرغوة الهوائية

وتمتاز الدراجة أيضًا، بإطارات فريدة تعتمد على الرغوة الهوائية، مما يضمن عدم تعرضها للثقوب أو الأضرار، كما تتضمن وظيفة القفل وفتح القفل عبر البلوتوث، وفتح القفل تلقائيًا عندما يقترب المستخدم من الدراجة الإلكترونية.

وتستطيع الدراجة أن تحمل ما يصل إلى 120 كيلوجرامًا من الوزن، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعتين ونصف فقط، مما يوفر نطاقًا يصل إلى 110 كيلومترات مع سرعة قصوى تبلغ 25 كيلومترًا في الساعة.

بالإضافة إلى ما سبق، تحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف المركبات القريبة مثل السيارات، مما يضيف طبقة من الأمان للراكب، ويمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل تطبيق “ebiiGo”، المتوفر على منصات أندرويد وآي أوه إس، للحصول على تجربة ركوب أكثر تميزًا، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس.