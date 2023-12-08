الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

عمليات الأقصر: انتظام حركتي الملاحة الجوية والنهرية والطقس مستقر

الملاحة النهرية بالأقصر،
الملاحة النهرية بالأقصر، فيتو

تشهد محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة أجواء مستقرة في الأحوال الجوية، حيث سجلت درجة الحرارة 25 مئوية للعظمى، وبلغت سرعة الرياح 5 كيلو في الساعة، بينما ظهرت شمس المحافظة صافية بدون سحب مع عدم ظهور للشبورة المائية، فيها يشهد طريق «مصر أسوان» الزراعي خاصةً على امتداد محافظة الأقصر شمالا وجنوبا حالة من السيولة المرورية، وانتظام حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.

وأكد الدكتور محسن الشامي مدير غرفة العمليات والإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الأقصر تشهد استقرار تام في الأحوال الجوية وأجواء مشمسة، موضحًا أن حركة الملاحة النهرية بين محافظتي الأقصر وأسوان تشهد انتظام كامل لرحلات النايل كروز، وكذلك معديات الأهالي واللانشات الذهبية والفلوكة لنقل المواطنين والأجانب من البريين الشرقي والغربي، كما أن حركة الملاحة الجوية بميناء مطار الأقصر الجوي تشهد استقرار تام في هبوط واقلاع الطائرات نظرا للأجواء الصافية.

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وتابع«الشامي» مدير غرفة العمليات بديوان عام محافظة الأقصر، أن رحلات البالون الطائر خرجت فجرًا من صباح اليوم الجمعة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين السائحين وهبطت جميعها بسلام وأمان في الأماكن المحددة لها بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، ويواصل الزوار برامجهم الترفيهية داخل الأقصر وسط أجواء مستقرة، مشيرًا إلى أن غرفة العليات  المتصلة بمراكز ومدن ومديريات المحافظة لم ترصد أي معوقات طارئه حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن يسود طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وجنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود  طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس على محافظات جنوب الصعيد.

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