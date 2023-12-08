الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

B61-13.. أمريكا تطور قنبلة نووية جديدة ذات قوة تفجيرية هائلة

القنبلة B61، فيتو
القنبلة B61، فيتو

كشفت جمعية الحد من الأسلحة أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت بشكل غير متوقع، عن نيتها تطوير نموذج جديد من قنبلة الجاذبية النووية B61 سيُعرف باسم B61-13.

وكان مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، قد ذكر في بيان صدر يوم 27 أكتوبر: "يأتي إعلان اليوم انعكاسًا للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات المتزايدة من الخصوم المحتملين، وتقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية مواصلة تقييم ونشر ما نحتاج إليه من قدرات لردع الهجمات الاستراتيجية، والرد عليها بشكل يعول عليه عند اللزوم، وطمأنة حلفائنا".

Advertisements

قنبلة الجاذبية B83 ميجا طن

وحسب تقرير الموقع الإلكتروني للجمعية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، اعترف البنتاجون بأمله في أن يساعد الإصدار B61-13 على تنشيط الجمود الذي أصاب سحب قنبلة الجاذبية B83 ميجا طن من الخدمة.

وأوضحت صحيفة حقائق البنتاجون: "سيوفر الإصدار B61-13 للرئيس خيارات إضافية ضد أهداف عسكرية معينة أكثر صعوبة وواسعة المساحة، حتى فيما تعمل الوزارة على سحب المنظومات القديمة مثل B83-1 من الخدمة".

من جانبهم، قاوم أعضاء الكونجرس بشدة سحب القنبلة B83 من الخدمة، زاعمين بأن أكبر قنبلة في الترسانة النووية الأمريكية بقدرة 1.2 ميجا طن، ضرورية لاستهداف الأهداف الصلبة والمدفونة بعمق. 

 

إدارة ترامب

أما إدارة ترامب، فقد أسهمت في هذه المقاومة باستعراض الوضع النووي عام 2018، الذي دعا إلى الاحتفاظ بالقنبلة.

إلا أن إدارة بايدن تهدف إلى المضي قدمًا في إحالة B83 إلى التقاعد، وقال بلامب للكونجرس العام الماضي إن القنبلة من فئة الميجا طن "محدودة النفع".

فيما قال اتحاد العلماء الأمريكيين في تدوينة بتاريخ 27 أكتوبر إن "مسوغات تطوير القنبلة B61-13 غريبة، فعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية، كان يجري الترويج بقوة للقنبلة B61-12 باهظة التكلفة، باعتبار أنها ستحل محل جميع قنابل الجاذبية النووية الأخرى"، فضلًا عن "تغطية جميع مهام الجاذبية ذات الأضرار الجانبية الأقل من القنابل ذات القدرة الكبيرة".

قوتها التفجيرية 360 كيلو طن

ومن الممكن إيصال القنبلة B61-13 بواسطة الطائرات الحديثة، وتماثل قوتها التفجيرية القصوى الإصدار B61-7 بقوة 360 كيلو طن، وهي زيادة هائلة بالمقارنة مع الإصدار الأحدث B61-12 بقوة 50 كيلو طن. 

وسيتم نشر القنبلة B61-12 بشكل أوّلي هذا العام، لتحل محل 100 قنبلة B61-3/4، يُعتقد أنها متمركزة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا في إطار خطة المشاركة النووية لحلف الناتو.

الترسانة النووية الأمريكية

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن القنبلة B61-13 لن تزيد الحجم الكلي للترسانة النووية الأمريكية، فوفقًا لصحيفة حقائق البنتاجون: "سيتم تخفيض عدد القنابل B61-12 المقرر إنتاجها بمقدار كمية القنابل B61-13 التي يتم إنتاجها".

وخلال رسالة بتاريخ 24 أكتوبر إلى الكونجرس، طلبت وزارة الطاقة الأمريكية رسميًّا تعديل طلب ميزانيتها للسنة المالية 2024 لتغطية الأنشطة الهندسية اللازمة لتطوير القنبلة B61-13.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمعية الحد من الأسلحة وزارة الدفاع الامريكية قنبلة الجاذبية النووية B61 B61-13 مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء جون بلامب البنتاجون

مواد متعلقة

قنبلة نووية وتدمير، وثيقة تكشف مخطط إسرائيل لتغيير وعي سكان غزة على غرار ألمانيا واليابان

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أسقطت على غزة ما يعادل ربع قنبلة نووية

الأكثر قراءة

الموت يفجع الفنان أحمد حلمي بوفاة شقيقه الأكبر

كتائب القسام تعلن إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد الأسرى ومقتل ساعر باروخ

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

مذيعة شهيرة تعتذر بعد "حركة بذيئة" لمديرها على الهواء

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين يحملان جنسية عربية أصيبا في مشاجرة بأكتوبر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الجمعة 8-12-2023

دراسة حديثة: الزواج يرفع ضغط الدم، وهذه هي الأسباب

سفاحون وقتلة وإرهابيون، انتقاد حاد من رئيس وزراء إسرائيل الأسبق لحكومة نتنياهو

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة: الزواج يرفع ضغط الدم، وهذه هي الأسباب

B61-13.. أمريكا تطور قنبلة نووية جديدة ذات قوة تفجيرية هائلة

مذيعة شهيرة تعتذر بعد "حركة بذيئة" لمديرها على الهواء

بسبب سيلفي، كارثة كادت تودي بحياة سياح صينيين في فينيسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية