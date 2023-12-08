B61-13.. أمريكا تطور قنبلة نووية جديدة ذات قوة تفجيرية هائلة

كشفت جمعية الحد من الأسلحة أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت بشكل غير متوقع، عن نيتها تطوير نموذج جديد من قنبلة الجاذبية النووية B61 سيُعرف باسم B61-13.

وكان مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء، جون بلامب، قد ذكر في بيان صدر يوم 27 أكتوبر: "يأتي إعلان اليوم انعكاسًا للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات المتزايدة من الخصوم المحتملين، وتقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية مواصلة تقييم ونشر ما نحتاج إليه من قدرات لردع الهجمات الاستراتيجية، والرد عليها بشكل يعول عليه عند اللزوم، وطمأنة حلفائنا".

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قنبلة الجاذبية B83 ميجا طن

وحسب تقرير الموقع الإلكتروني للجمعية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، اعترف البنتاجون بأمله في أن يساعد الإصدار B61-13 على تنشيط الجمود الذي أصاب سحب قنبلة الجاذبية B83 ميجا طن من الخدمة.

وأوضحت صحيفة حقائق البنتاجون: "سيوفر الإصدار B61-13 للرئيس خيارات إضافية ضد أهداف عسكرية معينة أكثر صعوبة وواسعة المساحة، حتى فيما تعمل الوزارة على سحب المنظومات القديمة مثل B83-1 من الخدمة".

من جانبهم، قاوم أعضاء الكونجرس بشدة سحب القنبلة B83 من الخدمة، زاعمين بأن أكبر قنبلة في الترسانة النووية الأمريكية بقدرة 1.2 ميجا طن، ضرورية لاستهداف الأهداف الصلبة والمدفونة بعمق.

إدارة ترامب

أما إدارة ترامب، فقد أسهمت في هذه المقاومة باستعراض الوضع النووي عام 2018، الذي دعا إلى الاحتفاظ بالقنبلة.

إلا أن إدارة بايدن تهدف إلى المضي قدمًا في إحالة B83 إلى التقاعد، وقال بلامب للكونجرس العام الماضي إن القنبلة من فئة الميجا طن "محدودة النفع".

فيما قال اتحاد العلماء الأمريكيين في تدوينة بتاريخ 27 أكتوبر إن "مسوغات تطوير القنبلة B61-13 غريبة، فعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية، كان يجري الترويج بقوة للقنبلة B61-12 باهظة التكلفة، باعتبار أنها ستحل محل جميع قنابل الجاذبية النووية الأخرى"، فضلًا عن "تغطية جميع مهام الجاذبية ذات الأضرار الجانبية الأقل من القنابل ذات القدرة الكبيرة".

قوتها التفجيرية 360 كيلو طن

ومن الممكن إيصال القنبلة B61-13 بواسطة الطائرات الحديثة، وتماثل قوتها التفجيرية القصوى الإصدار B61-7 بقوة 360 كيلو طن، وهي زيادة هائلة بالمقارنة مع الإصدار الأحدث B61-12 بقوة 50 كيلو طن.

وسيتم نشر القنبلة B61-12 بشكل أوّلي هذا العام، لتحل محل 100 قنبلة B61-3/4، يُعتقد أنها متمركزة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا في إطار خطة المشاركة النووية لحلف الناتو.

الترسانة النووية الأمريكية

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن القنبلة B61-13 لن تزيد الحجم الكلي للترسانة النووية الأمريكية، فوفقًا لصحيفة حقائق البنتاجون: "سيتم تخفيض عدد القنابل B61-12 المقرر إنتاجها بمقدار كمية القنابل B61-13 التي يتم إنتاجها".

وخلال رسالة بتاريخ 24 أكتوبر إلى الكونجرس، طلبت وزارة الطاقة الأمريكية رسميًّا تعديل طلب ميزانيتها للسنة المالية 2024 لتغطية الأنشطة الهندسية اللازمة لتطوير القنبلة B61-13.