الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

مؤتمر صحفي لمعتمد جمال اليوم قبل مواجهة الزمالك وساجرادا بالكونفدرالية

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

يعقد في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الثالثة عصر الغد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بطل أنجولا.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي في الخامسة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في السادسة مساءً باستاد السلام.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي غدا السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

وفي السطور التالية نعرض التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة بمجموعات الكونفدرالية. 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي 

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا الأنجولي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وجاءت ترتيب المجموعة كاملة كالتالي:

1- الزمالك (6 نقاط)

2- ساجرادا الأنجولي (3 نقاط)

3- أبوسليم الليبي (3 نقاط)

4- سوار الغيني (0 نقطة)

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

 تقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

قرر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ثم الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة ساجرادا في الكونفدرالية الإفريقية. 

ويعلن معتمد جمال بعد انتهاء المران قائمة الفريق التي ستنتظم في المسعكر المغلق استعدادًا لخوض لقاء ساجرادا الأنجولي. 

ومن ناحية أخرى وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم الخميس.

وفي السطور التالية نعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مع الزمالك. 

معتمد جمال مدرب الزمالك 

خاض معتمد جمال 4 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

 والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري. 

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف. 

بينما المباراة الرابعة والأخيرة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وكشف بيان رسمي لنادي الزمالك، أن ذلك يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

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