الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، زى النهاردة الأهلى يتعادل مع صن داونز في النهائي

الأهلى وصن داونز,
الأهلى وصن داونز, فيتو

دوري أبطال أفريقيا، زى النهارده في الثامن من شهر نوفمبر من العام 2001 تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001.

الأهلى يفوز على صن داونز ويتوج باللقب الإفريقي الثالث

 

وفاز الأهلى على صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2001 بثلاثية نظيفة.

 

الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي

 وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بعد التعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق الوداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي، ليتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 3 / 2.

يواصل الأهلي تصدره قائمة أندية القارة الإفريقية بأحد عشر لقبًا لدوري الأبطال، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وحقق اللقب مرتين كل من: شبيبة القبائل ووفاق سطيف الجزائريين وكوتوكو الغاني وإينيمبا النيجيري، وفاز باللقب مرة واحدة كل من: الإسماعيلي المصري والإفريقي والنجم الساحلي التونسيين، والجيش الملكي المغربي، ومولودية العاصمة الجزائري وأورلاندو بايرتس وصن داونز من جنوب إفريقيا، وهارتس أوف أوك الغاني وأسيك أبيدجان واستاد أبيدجان من كوت ديفوار، وأوريكس دوالا ويونيون دوالا من الكاميرون، وكارا برازافيل من جمهورية الكونغو، وفيتا كينشاسا من الكونغو الديمقراطية.

 

وفاز الأهلي بالبطولة في الأعوام والمواسم التالية:
1982، وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.
1987، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.
2001، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في جنوب إفريقيا، وفاز بالقاهرة 3- صفر.
2005، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.
2006، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1- صفر.
2008، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2- صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.
2012، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.
2013، وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2- صفر.
2019-2020، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.
2020-2021، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3- صفر.
2022-2023، وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الوداد المغربي 2-1 بالقاهرة، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

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