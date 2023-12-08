طوارئ في الأقصر استعدادا للانتخابات الرئاسية، المحافظة تؤكد جاهزية المدارس، و886377 لهم حق التصويت بـ 179 لجنة بينهم 4 وافدين

48 ساعة تفصلنا عن بدء العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024 في محافظة الأقصر، لاختيار مرشحًا واحدًا ليكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية، والتي م المقرر أن تبدأ في أيام الـ10، والـ11، والـ12 من ديسمبر الجارى، ووصل عدد الأقصريين من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 886377 ناخبا موزعين على 6 دوائر انتخابية رئيسية في الأقصر.



وفي هذا الصدد تابع الدكتور محمد خيري نائب محافظ الأقصر التجهيزات في عددًا من المدارس، وأكد على ضرورة إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مشيرا إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الهمم منوهًا لضرورة الأهتمام وسائل الاتاحة لخدمتهم وكذا توفير كراسي متحركة لكبار السن والسيدات، فضلا عن توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة.

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ومن جانبه أكد الدكتور محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرفة العمليات ومسئول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بالمحافظة عن رفع درجة استعداد وتشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن جميع الجهات المعنية، وتم افتتاح فيديو كونفرنس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والابلاغ عن أي طارئ في حينه.

وفي السياق ذاته رفع رؤساء المراكز والمدن ومديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطرق، وهيئة الاسعاف، والصحة والرعاية الصحية، وشركة المياه، وشركة الكهرباء، درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024، وتم المرور على كافة المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بالمقرات الانتخابيه، وتم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية من كافة المرافق.

وانتهت محافظة الأقصر من وضع خطة انتشار لمرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى مراكز ومدن الأقصر، فيما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، تحسبًا لقطع الكهرباء.



يذكر أنه يبلغ عدد اللجان العامة 6 لجان رئيسية، منها 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بأجمالى 179 لجنة فرعية، لاستقبال886377 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام2024، ففي الدائرة الأولى التي تضم قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 25 لجنة ، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الثانية وهي مركز الأقصر «البياضية» يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخبا.

أما فى الدائرة الثالثة والتي تضم مركز الزينية 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بأجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى الدائرة الرابعة مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة، وفي الدائرة الخامسة وهي مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بأجمالى 31 لجنة لعدد 119634 ناخبا، وفى الدائرة السادسة مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا.