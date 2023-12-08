الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

كرة السلة، الأهلي يتوج رسميا بطلا لدوري المرتبط

الأهلي وسموحة، فيتو
الأهلي وسموحة، فيتو

كرة السلة، توج الأهلي رسميا بلقب دوري المرتبط، بعد التفوق على سموحة في مجموع مواجهات الدور النهائي على مستوى الشباب تحت 18 عاما والرجال.

وتوج الأهلي رسميا بلقب بطولة دوري المرتبط، بعد الفوز على سموحة  على مستوى فريق الشباب تحت 18 عاما، لتصبح نتيجة مباراة الرجال المقرر لها بعد قليل تحصيل حاصل.

الأهلي يفوز على سموحة في ذهاب نهائي الدوري

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة أوجستي بوش، المدير الفني، الفوز على سموحة، الذي يقوده فنيا تامر مصطفى، بنتيجة (83-54) في ذهاب نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023 /2024.

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وكان فريق الشباب تحت 18 عاما لكرة السلة بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة (78-74)، في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

الأهلي يصل لنهائي دوري المرتبط

وتأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، إلى نهائي دوري المرتبط بعد التفوق على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي.

وخسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري ذهابا بنتيجة (61-75) وفاز إيابا بنتيجة (85-79) في منافسات الرجال، بينا تفوق الأحمر ذهابا وإيابا على مستوى فريق المرتبط شباب تحت 18 عاما، ليتفوق المارد في ثلاثة لقاءات مقابل لقاء وحيد لزعيم الثغر.

سبورتنج يتوج بطلا لدوري المرتبط سيدات

وعلى جانب آخر، توج سبورتنج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة سيدات للموسم الحالي 2023/2024، وذلك على حساب الأهلي.

وحصد سبورتنج لقب دوري المرتبط بعد الفوز على الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على مستوى السيدات، فيما خسر المواجهتين على مستوى الشابات تحت 18 عاما.

وشهدت منافسات الذهاب فوز الأهلي على سبورتنج على مستوى فريق المرتبط تحت 18 عاما، وفوز سبورتنج على الأهلي في مباراة السيدات.

اتحاد كرة السلة يبحث عن مدير فني جديد

وعلى جانب آخر، نفى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش لتدريب المنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله مؤخرا.

وقال “أبو فريخة”: "لا صحة لما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش، وحتى الآن لم نستقر على خليفة روي رانا، وهناك اعتبارات سيتم وضعها في الحسبان".

وبدأ اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، رحلة البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله بشكل نهائي.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة السلة استقر على تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب، بعد أن كان هناك مقترحا بالبحث عن مدير فني مصري.

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