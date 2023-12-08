بيريرا: مستاء من هذه الظاهرة في الدوري المصري واتخذت قرارا بتصحيحها فورا

بيريرا، أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أنه مستاء للغاية من ظاهرة إضاعة الوقت المنتشرة بين فرق الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه أعطى تعليمات واضحة للحكام بزيادة الوقت بدل الضائع واحتسابه جيدًا.

بيريرا يكره إضاعة الوقت

وقال فيتور بيريرا في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أستطيع أن أقول الكرة المصرية تنافسية جدًّا وهناك لاعبون رائعون، وهناك تحديات كبيرة أيضًا وهجمات وفرص كثيرة تصنع للتهديف، وليس من السهل أن تكون حكمًا في مصر، والمباريات صعبة تحكيميًّا، ولدينا كرة قدم مشوقة، ولكن أنا كمشجع كرة قدم لا أحب إضاعة الوقت من اللاعبين بسبب إدعاء الاصابات سواء من اللاعبين أو حراس المرمى، ولا نرى ذلك في أوروبا أو مباريات قوية أو مسابقات الاتحاد الإفريقي، إذا أردنا أن نحسن الكرة المصرية لا بد أن يكون الإيقاع سريعًا والتوقفات قليلة".

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بيريرا يجتمع بأعضاء لجنة الحكام، فيتو

بيريرا يطالب الحكام بزيادة الوقت بدل الضائع

وأضاف بيريرا: "أعطينا تعليمات فيما يتعلق بما يمكن أن نفعله لتلافي إضاعة الوقت وسقوط حراس المرمى أو علاج المصابين وتوقيت الذي تحدث فيه التبديلات أو دخول الأطقم الطبية، وطالبنا بزيادة الوقت بدل الضائع، ولا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك، وإذا أردنا أن نحسن الكرة المصرية أن يكون هناك تعاون وإجراء اتفاقية شاملة مع المدربين بأن يعطي تعليمات للاعبيه بأن ينهضوا ويلعبوا سريعًا، وأحد التقارير الأخيرة أن 95% من الأطقم الطبية في مصر التي تدخل الملاعب لا يكون اللاعب مصابا ولكن فقط لإضاعة الوقت".

بيريرا يرفض بيانات الأندية ضد الحكام

وواصل: "لا أوافق على البيانات الصادرة من الاندية ضد التحكيم، ويجب إرسال هذه البيانات إلى الأقسام المعنية، لجنة الحكام معنية بالتحكيم، وهناك لجنة الانضباط تخص الأندية، ولكن بالطبع ما يمكن ان نطلبه هو الاحترام واللعب النظيف والتحكيم ليس شيئًا مثاليًّا هناك أخطاء من الجميع لأننا بشر، ونحن نستحق الاحترام، وما علينا ان نفهمه أن حكام الملاعب مثل القضاة في المحاكم، لا توجد كرة قدم جيدة بدون تحكيم جيد، وما نريده هو أن نعمل بجدية ونطور جودة الحكام، لأنهم جزء من اتحاد الكرة المصري والبطولات المحلية.

بيريرا يشرح آلية معاقبة الحكام

وتابع: “هناك موقفان بشأن إصدار أي عقوبات، العقوبة إما أن تكون بسبب قلة الاحترام وإما الفشل في تطبيق التعليمات وهذه إجراءات انضباطية وهي مكتوبة في التعليمات، والجانب الآخر أننا نفكر في العقوبة بسبب الأداء السيئ، ولكن نحن ندافع عن اداء الحكام والحكم الذي يتحسن يحصل على عدد مباريات اكثر، اما الذين يؤدون بشكل سيئ فلن يتم اسناد مباريات كثيرة لهم، لدى 43 حكمًا و9 مباريات في الجولة الواحدة بـالدوري المصري ”دوري نايل".

بيريرا: التحكيم يتحسن بعد كل مباراة

وأكمل: "الحكام يعرفون جميع المعايير الخاصة بأي شئ يخص الثواب والعقاب، وتركيزي الآن هو الاستمرار في العمل مع نفس التحفيز من اليوم الأول إلى الأخير، هذا هو أسلوب عملي الذي أنفذه بتفاني كامل، سواء لنفسي أو زملائي ما زال هناك وقت طويل على نهاية الموسم ونحن في حالة تركيز شديدة، وهناك تحسن بعد كل مباراة".

واردف: "الأخطاء التي حدثت في الأسبوع الثاني أو الثالث، كانت ركلة جزاء لصالح الزمالك أمام المقاولون في لقاء أداره أمين عمر والخطأ الأخر في مباراة أخرى كانت كارت أحمر بسبب ضربة في الرقبة ولكن الحكم اشهر البطاقة الصفراء، ويجب على الحكم أن يدرس مواقف المباراة ويحلل المواقف ويتعلم منها مستقبلًا.

واستطرد: "في الوقت الحالي، لدينا حكام جيدة مثل أمين عمر ومحمود ناجي ومحمد معروف والبنا، وفي وقت سابق أنا كنت من أفضل الحكام في أوروبا وكنت معلمًا بعد ذلك، ومن الصعب اختيار الحكم الأفضل عالميًّا وأمريكا الجنوبية واوروبا فيهم حكام جيدين".

وأتم: "دائمًا أسعى لتطوير نفسي، وكرست نفسي للتحكيم لأنه شغفي وهو حياتي".