وائل القباني: أفضل قرار في الزمالك استمرار معتمد جمال

أكد وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار التعاقد مع معتمد جمال كمدير فني للفارس الأبيض صائب للغاية وأمر صحيح.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "أفضل قرار اتخذه نادي الزمالك هو الاستمرار مع معتمد جمال وتوقيع عقد جديد".

وأضاف: "الاستقرار مطلوب ولا بدَّ أن نادي الزمالك يكون مدربه مستمرًّا لفترة حتى يشعر اللاعبين بأن المدرب مستمر".

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وتابع: "من مميزات معتمد جمال هو عدم التأليف الكثير وذلك هو ما نجحه مع الفريق خلال الفترة الحالية".

وعلى صعيد متصل وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني مساء الخميس.

وفي السطور التالية نعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مع الزمالك.

معتمد جمال مدرب الزمالك

خاض معتمد جمال 4 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعًا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة والأخيرة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف بيان رسمي لنادي الزمالك، أن ذلك يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.