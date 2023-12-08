دوري أبطال أفريقيا، موعد وصول حافلة الأهلى لملعب برج العرب لخوض مباراة شباب بلوزداد

دوري أبطال أفريقيا، تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

و يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

خطة مباراة شباب بلوزداد الجزائري

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري، وذلك وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة التى يحتل فيها الأهلى الصدارة برصيد 4 نقاط.

الأهلى يبحث عن الفوز وتأكيد الصدارة في البروفة الأخيرة قبل المشاركة في المونديال

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد الجزائري بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السابعة وتأكيد صدراته في جدول ترتيب المجموعة الرابعة الذي يحتل فيها المركز الأول برصيد 4 نقاط جمعها من خوض مباراتين حيث فاز في لقاء الجولة الأولى على فريق ميدياما الغانى بثلاثية نظيفة ثم تعادل في لقاء الجولة الثانية أمام فريق يانج افريكانز التنزاني بنتيجة 1-1.

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كما يسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على بطل الجزائر قبل السفر إلى السعودية لخوض كنف بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة خلال شهر ديسمبر الجاري.

شباب بلوزداد الجزائري يسعى لتحقيق الفوز على الأهلى وخطف صدارة المجموعة الرابعة

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق شباب بلوزداد الجزائري بقياده مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة الذي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 3 نقاط جمعها من خوض مباريات حيث فاز في لقاء الجولة الأولى بثلاثية نظيفة على فريق يانج افريكانز التنزاني وخسر في لقاء الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف أمام فريق ميدياما الغانى.

قائمة الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري إلى حكم الساحة الكيني واويرو كاماكو ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ويعاونهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

آخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

وآخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.