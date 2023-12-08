أحمد جعفر: هذا سر نجاح معتمد جمال مع الزمالك

أشاد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، بالجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة معتمد جمال بعد النتائج المميزة التي حققها خلال الفترة الماضية.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "أهم شيء بالنسبة للاعبين هو العامل النفسي وهو الأمر الذي اعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منذ توليه المسؤولية الفنية وفي النهاية حقق الفوز في 4 مباريات التي خاضها حتى الآن".

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وأضاف: " معتمد جمال نجح في خلق الروح القتالية وإعادة الثقة لدي اللاعبين وخاصة في مباراة بيراميدز".

وعلى صعيد متصل وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقودًا رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني مساء الخميس.

وفي السطور التالية نعرض أرقام معتمد جمال مع الزمالك بعد توقيع عقد رسمي مع الزمالك.

معتمد جمال مدرب الزمالك

خاض معتمد جمال 4 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعًا في ثلاثة بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة والأخيرة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف بيان رسمي لنادي الزمالك، أن ذلك يأتي في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديرًا لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لا سيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.