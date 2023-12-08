أبرزها مخرات السيول، 7 معلومات ترصد استعدادات الأقصر لمجابهة كوارث الشتاء

استعدادات مكثفة تشهدها محافظة الأقصر لمتابعة مدى جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات، قُبيل حلول فصل الشتاء، وذلك حرصًا على سلامة وأمن مواطني محافظة الأقصر.

وفي وقت سابق اجتمع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات على مستوى الأقصر، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث قبل دخول فصل الشتاء، وبحث آلية التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات.

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وفي السطور التالية يرصد «فيتو» أبرز المعلومات لمواجهة السيول والأمطار وغيرها من الأزمات والكوارث الطبيعية الناتجة دائمًا بشكل متوقع في فصل الشتاء في محافظة الأقصر.

1- حصر كل المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية الخاصة بإدارة وتشغيل هذه المعدات، وعمل قاعدة بيانات كاملة بكل المعدات مع حصر المتعطل منها.

2- مراجعة محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والصرف الصحي.

3- المرور على المحولات والمغذيات الكهربائية لمتابعة الصالح والتالف والعمل على إصلاحه خاصةً مفاتيح عزل الكهرباء.



4- مراجعة كافة السيناريوهات لدى إسعاف الأقصر ومديرية الصحة لتوفير كافة العلاجات والعقاقير الاستباقية وقت الطوارئ.

5- تشكيل لجنة لتطهير مخرات السيول وإزالة كافة المعوقات بمخرات السيول.

6- لجنة من مديرية ري الأقصر لمتابعة تنظيف الترع والمصارف من الحشائش.

7- المرور على 5 سدود و5 بحيرات جديدة التي تم إنشاؤها العام الماضي لحجز وتخزين المياه في مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر.