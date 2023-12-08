تطهير المقرات الانتخابية بمراكز محافظة قنا (صور)

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا بتطهير وتعقيم جميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك استكمالًا لجهود مديرية الشؤون الصحية بقنا في نشر أوجه الرعاية الوقائية المختلفة بمراكز المحافظة، واستكمالًا للجهود المبذولة نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي لرئيس الجمهورية والمقرر عقده خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٤ ديسمبر الجاري.

وأضاف بدران أن فريق الوقائي والأمراض المتوطنة قد قاموا بعمل خطة موسعة لضمان تطهير كافة المقرات الإنتخابية من خلال الرش بأجهزة الرش المختلفة وذلك بهدف القضاء علي الحشرات ومسببات الأمراض المختلفة وتعقيم أماكن الاستراحات بتلك المقار الإنتخابية

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وأكد بدران على استمرار عمليات التطهير خلال أيام الانتخابات لضمان عدم انتقال الأمراض والحفاظ علي الصحة العامة للناخبين خلال الانتخابات.

الصمت الانتخابي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء مرحلة "الصمت الدعائي" - منتصف ليل اليوم الجمعة - تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية بعد 48 ساعة، وذلك وفقا للجدول الزمني والإجرائي للانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأي مرشح في الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأي عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أي مؤثرات على قراره.

عقوبات خرق فترة الصمت الانتخابي

وحدد قانون الانتخابات فترة الصمت الانتخابي وهي الفترة التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية تمهيدا للتصويت خارج جمهورية مصر العربية.

ويمنع خلال فترة الصمت الانتخابي على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

كما يمنع على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

وتلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.

ويقتصر دور وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.

والحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

عقوبات خرق ضوابط الدعاية الانتخابية

ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.

تصويت المصريين بالداخل

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

عدد اللجان الانتخابية

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

القضاة المشرفون على الانتخابات

وأضاف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.

تصويت كبار السن

وأكد أنه تم وضع في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبدهم أي مشقة أو عناء، كما أنها وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

المتابعون للانتخابات الرئاسية

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 دبلوماسيا منها لأعمال المتابعة.

وأوضح أن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعة الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

وقال: إن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.