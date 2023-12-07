الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالمقرات الانتخابية بالمحافظة (صور)

متابعة مقرات الانتخابات
متابعة مقرات الانتخابات الرئاسية بالبحيرة، فيتو

قام كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بجولة تفقدية بمركزى إدكو ورشيد بحضور ياسر مهنا الدميني- رئيس مركز ومدينة رشيد ومحمد أحمد محجوب - رئيس مركز ومدينة إدكو وإبراهيم حمودة - مدير الإدارة التعليمية بإدكو وعماد البنداق مدير الإدارة التعليمية برشيد.
 

السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية، فيتو

وذلك للوقوف على جاهزية جميع المقرات الإنتخابية وتقديم كافة التيسيرات لإدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة ويسر وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين بالعملية الإنتخابية.

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ويأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة للإنتخابات الرئاسية والتى ستنطلق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجارى.


 

حيث تفقد المقرات الإنتخابية بإدكو بمدارس (زيتون التجريبية - حبلص - بير قاسم الإبتدائية - الحرية الصباحية - الابتدائية المشتركة - معهد إدكو الأزهرى - بنى إدكو - سيدى خلف - حراز الابتدائية - عزبة زيتون الإبتدائية - بنى المعدية - قرية 8 أ- قرية 6 أكتوبر)  للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.


 كما تفقد المقرات الانتخابية بمركز ومدينة رشيد بمدارس ( زغلول الإعدادية - على الجارم الرسمية للغات - الجدية المشتركة - أبو بكر الصديق الابتدائية ورشيد الثانوية والإعدادية بنات).
 

السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الإستعدادات النهائية بالمقرات الإنتخابية، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يتابع الاستعدادات النهائية بالمقرات الإنتخابية، فيتو

وقد شهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات وتم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة  خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.


 

وخلال جولته شدد السكرتير العام المساعد على رفعه درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

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البحيرة السكرتير المساعد بالبحيرة المقرات الانتخابية الانتخابات الرئاسية إدكو ورشيد

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