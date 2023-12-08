بيناموا في الطل، مأساة أسرة بالأقصر انهار منزلهم ورخصة البناء تفاقم أزمتهم (صور)

مأساة حقيقية تعيشها أسرة مكون من 4 أفراد انهار عليهم منزلهم المُشيد بالطوب اللبن بقرية القضا بمركز ومدينة البياضية في الأقصر، فمُنذ 5 أيام مضت بدأت المعاناة حتى يومنا هذا، باتت الأزمة تتفاقم يوما بعد يوما لتؤرق مضاجع الأسرة في البرد القارس، المكونة من طفلة 9 سنوات وولد 20 عاما، الأم ربه منزل لا تعمل، والأب شُغلته عامل نظافة.



في منزل صغير كان مكونا من طابقين وبه ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام، كَبُرت وترعرعت فيه أسرة العم محمد عبدالرحيم البالغ من العمر 53 عاما، فالصغار ظل يعيشون في نعيم بداخله حتى اشتدت عظامهم مع تسجيل ذكرياتهم الطفولية بين جدرانه، فيوم الأحد الماضي ودون سابق إنذار انهار نصف المنزل، وتصدع النصف الآخر، وأصبح من الصعب العيش فيه، لتتحول الذكريات إلى أكوام تراب وتختفي الفرحة من وجوه قاطنيه، هكذا دوام الحال من المحال.

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يروي محمد عبدالرحيم صاحب المنزل المنهار بمحافظة الأقصر، لـ«فيتو» أن أسرته تعيش في حالة سيئة بعد أن انهار عليهم المنزل ولولا تدخل العناية الإلهية، كان وجدوا جثث هامدة تحت الأنقاض، فبعض الأثاثات والأجهزة المنزلية خرجت والبعض الآخر متواجد تحت الأتربة.

ويتابع صاحب المنزل المنهار أن بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية وأهل الخير، تبرعوا بجزء من الأموال لبناء المنزل، حتى يتوفر مسكن آدمي يحمي الأسرة من نفحات البرد القارس والأمطار في فصل الشتاء ليعيشوا حياة كريمة، لكن أمر البناء يستوجب قرارات من مجلس المدينة والمحافظة لإصدار أمر البناء.

اتت الرياح بما لا تشتهي السفن.. فالأمل والفرحة المنتظره التي أحاطت الأسرة سرعان ما اختفت في ساعات معدودة، عندما تقدموا بطلب للحصول على رخصة ومحضرا لإثبات الواقعة والسماح برفع الأنقاض تسهيلًا للبناء واستلام مؤسسات المجتمع المدني الأرض مستوية، كان الرد من مجلس مدينة البياضية في الأقصر بالرفض، لتطبيق قانون البناء الجديد.



ويستكمل رب الأسرة بقرية القضا في الأقصر حديثه لـ«فيتو» أنهم قاموا بنصب خيمة في الشارع حتى يختبئوا من برودة الشتاء القاسية، وعن دخول الحمام لقضاء حوائجهم، فأوضح أنهم يترددون على منازل الجيران.



وتناشد أسرة المنزل المنهار بمحافظة الأقصر، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التضامن ومحافظة الأقصر بسرعة التدخل لحل أزمة المنزل حتى يصبح لهم مأوى يحميهم من الأمطار أو أي مكروه بالشارع.