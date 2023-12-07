الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الشباب يتعادل سلبيا مع الاتفاق (صور)

الشباب والاتفاق،
الشباب والاتفاق، فيتو

الدوري السعودي، انتهت مباراة الشباب أمام ضيفه الاتفاق بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة، يرفع الشباب رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل الشباب والاتفاق 

ضم تشكيل الشباب كالتالي:

كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور، يانيك كاراسكو، عبد الله رديف.

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بينما ضم  تشكيل الاتفاق كالآتي:

باولو فيكتور، مارسيل تيسيران، جاك هندري، حمدان الشمراني، عبد الله الخطيب، محمد يوسف، جورجينيو فينالدوم، جوردان هندرسون، علي هزازي، ديماراي جراي، روبن كوايسون.

طارق حامد يقود ضمك للفوز على اتحاد جدة 

الدوري السعودي، فاز فريق ضمك على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وباغت فريق ضمك دفاع اتحاد جدة بهدف مبكر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق جورج كيفين.

وأصيب لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة في أول 15 دقيقة من المباراة وتم استبداله وتشير التقارير الأولية غيابه عن كأس العالم للأندية.

وتعادل عبد الرازق حمد الله لاتحاد جدة مع نهاية الشوط الأول بالدقيقة 5+45 من ركلة جزاء.

وعاد جورج كيفين لإحراز هدف التقدم لضمك في الدقيقة 7+45.

واستطاع طارق حامد أن يحرز الهدف الثالث لضمك من تسديدة صاروخية في مرمى جروهي بالدقيقة 46.

فوز الحزم على الفتح

حقق فريق الحزم الفوز على ضيفه الفتح بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن لقاءات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الحزم في مرمى الفتح، برونز فيانا في الدقيقة 5، أنطونيو خوسي دي كارفالهو من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد فريق الفتح عند النقطة 24 في المركز السابع.

 

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