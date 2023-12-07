الإذاعية أمينة صبري ضيفة إيمان أبو طالب في «بالخط العريض»

برنامج بالخط العريض، تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة برنامج بالخط العريض على قناة الحياة، الإذاعية أمينة صبري، رئيس شبكة صوت العرب، في الثامنة مساء الغد الجمعة.

وخلال الحلقة تكشف أمينة صبري العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأحداث الوطنية مثل حرب أكتوبر وانسحاب إسرائيل من جزء من الأراضي اللبنانية والتغطية الإعلامية المصرية لها.

كواليس الالتحاق بالإذاعة

كما تطرق أمينة صبري خلال الحلقة إلى كواليس دخولها الإذاعة وتوليها رئاسة إذاعة صوت العرب، وتأثير الكثير من الإذاعيين العظام في مسيرتها.

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وأجابت خلال اللقاء على عدد من الأسئلة الشائكة مثل: هل كانت صوت العرب ترسل رسائل مشفرة للجيش الجزائري على الجبهة؟ وهل تورط الإذاعي أحمد سعيد في التدليس على الجمهور إبان نكسة ٦٧؟.

كما تحدثت عن أهم الحلقات التي قدمتها في برنامج "حديث الذكريات"، ومن أهمها حلقتي الشاعر الكبير نزار قباني والكاتب يوسف إدريس.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.