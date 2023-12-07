الخميس 07 ديسمبر 2023
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إزالة عدد من مخالفات البناء في حملة بالقاهرة الجديدة

إزالة مخالفات البناء،فيتو
إزالة مخالفات البناء،فيتو

شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة لإزالة المخالفات بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة على إيقاف الأعمال المخالفة، فضلا عن فك الشدة الخشبية وجار استكمال جميع الإجراءات القانونية طبقا لصحيح القانون، وتم التاكيد علي استمرار المتابعة علي مدار الساعة

وذلك استمرارًا للجهود المبذولة والمستمرة لضبط الشارع وفرض القانون والقضاء علي جميع مظاهر العشوائية وتطبيق القانون بكل صرامة

كما أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة بجميع قطاعاتها، للانتهاء من اعمال الإحلال والتجديد للعديد من المحطات ذات الاهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذي تم عقده علي هامش زيارته لمحطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ  الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقى الاعمال، لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي.  

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وشهدت الزيارة تفقد المهندس ممدوح رسلان لمكونات المحطة، يرافقه كلا من الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف  الصحى القاهرة، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة  لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم يأتى فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام.

وشدد اللواء عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بالإضافة دعم مشروعات التنمية والاستثمار بمحافظة بورسعيد.

 شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات إطلاق مبادرة المباني الخضراء بدعوة من الحكومة الفرنسية وبمشاركة عدد من الدول، ومنها دولة المغرب، وذلك خلال مشاركتهم فى مؤتمر المناخ "COP28" المنعقد فى مدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم الوفد، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.

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