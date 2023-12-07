قبيل الصمت الانتخابي، حملة السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، قبل ساعات من الصمت الانتخابي.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة.

وقال فوزي خلال اللقاء: المجلس هو آخر جهة تلتقي به الحملة في إطار نشاط الحملة قبل بداية الصمت الانتخابي، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمجلس، وظهر ذلك جليا في عدة انجازات أبرزها قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

Advertisements

وأكد المستشار محمود فوزي، أن إصدار هذا القانون بأوسع الاختصاصات والصلاحيات تُمكن المجلس من القيام بكل واجباته.

من جانبه، ثمن وفد المجلس انجازات القيادة السياسية وانتصارها للطفل، وكان ذلك اهتماما غير مسبوق، فقد تم إطلاق المبادرات المختلفة في كافة المحافظات ومنها حياة كريمة التي اهتمت ببناء الإنسان والمبادرة الخاصة بالتغذية وعلاج التقزم، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطن المصري، مشيرين أنهم يحرصون على عمل ندوات في كل المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر وفقا للجدول الزمني الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية، أن توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة “ الصمت الدعائي” لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل

وتجري الانتخاب داخل مصر اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بتاريخ 10 و11 و12 ديسمبر 2023، على أن يتم انتهاء عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات، يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة، يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، على أن يتم البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة، يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023، ومن ثم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023.