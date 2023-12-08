يظل الدعاء للميت هو أفضل الأعمال التي يمكن إهداؤها للميت، فإلي جانب كون الدعاء ذكر لله، فإن الدعاء للميت قد يعتبر وفاء له إذا كان صديقا أو عزيزا أو زوجا وزوجة وقد يعتبر صلة رحم إذا كان الداعي أحد أقارب المتوفى، وقد يكون كل هؤلاء إذا كان الداعي ابنا او زجة أو أخا أو والدا للميت ولذلك يعد الدعاء للميت هو خير الأعمال التي يصل ثوابها إليه مصداقا للحديث الشريف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.

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الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟

يبدأ يوم الجمعة من غروب الشمس يوم الخميس ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة، حيث يبدأ دخول وقت السبت بعد غروب شمس الجمعة،

الدعاء للميت ليلة الخميس وصبح الجمعة

يمكن أن ندعو للميت بالأدعية التالية:

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وارزقهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم ارحم ابي واغفر له ذنوبه وأبدله أهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه.

يارب إن أمي في ذمتك وتحت رحمتك ترجو مغفرتك ونعيمك فاعفو عنها واغفر لها واجعلها من المنعمين بالجنة.

اللهم اغفر لموتانا وألحقنا بهم على حسن خاتمة وعمل يرضيك يارب العالمين.

يارب ارحم ميتنا وارفع درجاته وآنس وحشته ونعمه مد بصره وأره مقعده من الجنة.

اللهم إن تحت الأرص أموات لنا لهم جميل الفضل علينا فارفع عنهم وتجاوز عن سيآتهم وأشربهم من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأون بعدها أبدا.

اللهم اغفر لأختي وزوجها من الحور العين وعوضها ألم المرض بنعيم الآخرة.

اللهم ارحم موتانا وعاملهم بالفضل لا بالعدل، وأنزل عليهم الرحمة صبًا كأنهم لم يروا في الدنيا حزنا.

يارب ارحم والداي واجعلهم ممن تظلهم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعني بهم في الجنة على حسن خاتمة.

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

أدعية للميت من السنة النبوية

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإنثانا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر له وصل عليه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه.

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

اللهم أصبح عبدك – إن كان صباحا وإن كان مساء قال: اللهم أمسى عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث.

ويقول في الطفل الذكر: اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا، وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم ويزيد في الكبير: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر.

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

أدعية للميت من القرآن الكريم

توجد في القرآن الكريم، العديد من الأدعية التي يمكن أن تقال للميت ومنها:

“رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا” (النوح: 28)

“اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ” (صحيح مسلم)