الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الدعاء للميت ليلة
الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة, فيتو

يظل الدعاء للميت هو أفضل الأعمال التي يمكن إهداؤها للميت، فإلي جانب كون الدعاء ذكر لله، فإن الدعاء للميت قد يعتبر وفاء له إذا كان صديقا أو عزيزا أو زوجا وزوجة وقد يعتبر صلة رحم إذا كان الداعي أحد أقارب المتوفى، وقد يكون كل هؤلاء إذا كان الداعي ابنا او زجة أو أخا أو والدا للميت ولذلك يعد الدعاء للميت هو خير الأعمال التي يصل ثوابها إليه مصداقا  للحديث الشريف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.

Advertisements

أجمل دعاء ليلة الجمعة
الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

 

 

متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟

يبدأ يوم الجمعة من غروب الشمس يوم الخميس ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة، حيث يبدأ دخول وقت السبت بعد غروب شمس الجمعة، 

الدعاء للميت ليلة الخميس وصبح الجمعة

 

 يمكن أن ندعو للميت بالأدعية التالية:

  • اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وارزقهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
  • اللهم ارحم ابي واغفر له ذنوبه وأبدله أهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه.
  • يارب إن أمي في ذمتك وتحت رحمتك ترجو مغفرتك ونعيمك فاعفو عنها واغفر لها واجعلها من المنعمين بالجنة.
  • اللهم اغفر لموتانا وألحقنا بهم على حسن خاتمة وعمل يرضيك يارب العالمين.
  • يارب ارحم ميتنا وارفع درجاته وآنس وحشته ونعمه مد بصره وأره مقعده من الجنة.
  • اللهم إن تحت الأرص أموات لنا لهم جميل الفضل علينا فارفع عنهم وتجاوز عن سيآتهم وأشربهم من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأون بعدها أبدا.
  • اللهم اغفر لأختي وزوجها من الحور العين وعوضها ألم المرض بنعيم الآخرة.
  •  اللهم ارحم موتانا وعاملهم بالفضل لا بالعدل، وأنزل عليهم الرحمة صبًا كأنهم لم يروا في الدنيا حزنا.
  • يارب ارحم والداي واجعلهم ممن تظلهم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعني بهم في الجنة على حسن خاتمة.
دعاء للميت مؤثر جدا كما ورد في الكتاب والسنة - مكتبة المعرفة
الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

أدعية للميت من السنة النبوية

 

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإنثانا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا.

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر له وصل عليه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم.

اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه.

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

اللهم أصبح عبدك – إن كان صباحا وإن كان مساء قال: اللهم أمسى عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث.

ويقول في الطفل الذكر: اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا، وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم ويزيد في الكبير: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر.

حكم زيارة القبور يوم الجمعة
الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

أدعية للميت من القرآن الكريم

 

توجد في القرآن الكريم،  العديد من الأدعية التي يمكن أن تقال للميت ومنها:

 

“رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا” (النوح: 28)

“اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ” (صحيح مسلم)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدعاء للميت ليلة الخميس صبيحة الجمعة الدعاء للميت من السنة النبيوية الدعاء للميت من القرآن الكريم

مواد متعلقة

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

في اليوم العالمي للتلفزيون، المفتي يؤكد أهمية الدعاء لأهل فلسطين بتحقيق الاستقرار

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

الأكثر قراءة

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

شجاعة فتاة، لص يطعن طالبة حاولت منعه من سرقة دراجة نارية فى دمياط

تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة ليبية شهيرة

روسيا تعلن امتداد الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام لأول مرة

الحضور الجماهيري بالمجان في كأس السوبر المصري لكرة اليد

أول تعليق من أحمد حلمي على وفاة شقيقه الأكبر

Advertisements

منوعات

المزيد

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

فشلت في الدفاع عن نفسها، استمرار نزيف خسائر ستاربكس بسبب المقاطعة

ألوان جذابة ونضارة دائمة، الأشجار الصناعية زينة العرائس في البيوت (فيديو وصور)

من داخل أقدم ورشة لصناعة الخشب بالدرب الأحمر، أحد العمال: المهنة دي مش سهلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 8-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية