الدوري السعودي، طارق حامد يحصل على تقدير جيد في مباراة ضمك ضد اتحاد جدة

الدوري السعودي، حصل اللاعب الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، على تقييم جيد خلال مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستطاع فريق ضمك أن يحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

وسجل طارق حامد هدف ضمك الثالث في شباك الاتحاد، في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ليحصل على تقييم 7.3 وفقًا لموقع سوفا سكور المختص في الأرقام والإحصائيات.

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ورفع فريق ضمك رصيده إلى 24 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة محتلًا المركز الرابع.

ويعد هذا أول أهداف طارق حامد مع فريق ضمك، منذ انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن اتحاد جدة.

فوز الحزم على الفتح

حقق فريق الحزم الفوز على ضيفه الفتح بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن لقاءات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الحزم في مرمى الفتح، برونز فيانا في الدقيقة 5، أنطونيو خوسي دي كارفالهو من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد فريق الفتح عند النقطة 24 في المركز السابع.

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