رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة معالجة بورفؤاد ببورسعيد (صور)

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة بجميع قطاعاتها، للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للعديد من المحطات ذات الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

اجتماع تنسيقي على هامش زيارته

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده علي هامش زيارته لمحطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ الاعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقي الأعمال، لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي.

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جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مكونات المحطة

وشهدت الزيارة تفقد المهندس ممدوح رسلان لمكونات المحطة، يرافقه كل من الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي القاهرة، والدكتور حسن علام رئيس المركز القومي لبحوث البناء وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ خطة الاحلال والتجديد

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم يأتي فى إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام.

جانب من الجولة، فيتو

وشدد اللواء عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بالإضافة دعم مشروعات التنمية والاستثمار بمحافظة بورسعيد.