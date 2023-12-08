الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الدخان
تفسير حلم الدخان في المنام، فيتو

تفسير حلم الدخان في المنام، لا يوجد دخان بلا نار دائما ما يتردد هذا المثل على لسان كثير من الأشخاص والمعروف أنه بعد اشتعال النار وإطفائها يخرج منها دخان قد يصيب بالاختناق فالدخان مكروه خاصة أنه يصيب العيون وكذلك يسبب الاختناق للإنسان فالدخان لا يحبه أحد، حيث إنه يصيب الإنسان بعدة أمراض منها الحساسية وكثير من الأشخاص يصابون بالاختناق نتيجة الدخان، فهو بعد انطفاء النيران يكون الدخان ودائمًا ما يتردد المثل لا يوجد نار بلا دخان وعلاقة الدخان بالشائعات فالدخان من الأشياء البغيضة والمكروه للإنسان، حيث إنها تكون نتيجة للحرائق والأبخرة المتصاعدة من عوادم السيارات  هذا فى الواقع أما رؤيته في المنام فهى من الرؤى التي تدل على الخلافات والمشاكل وقد تدل على العاطفة وقد اختلف المفسرون في تفسير رؤية الدخان فى المنام.. 

Advertisements

تفسير حلم الدخان فى المنام لـ ابن سيرين 

 فسر ابن سيرين رؤية الدخان في المنام  على وجود شخص منافق ومخادع في حياة صاحب الحلم. رؤية دخان يتصاعد من حريق يدل على العذاب الشديد والمتاعب وأما رؤية الدخان المتصاعد من الطبيخ في المنام يدل على سماع أخبار سارة.

تفسير حلم الدخان في منام الرجل 

إذا رأى الرجل في المنام أنه يعيش في وسط الدخان يدل ذلك على كثرة الحساد والحاقدين من حوله.

وأما إذا رأى في المنام دخان متصاعد من شوي اللحم يدل ذلك على سماع أخبار جيدة خاصة بالعمل والترقية.

وإذا رأى في المنام دخان يخرج من فمه يدل ذلك على استقرار الحياة الزوجية والتفاهم مع زوجته.

وإذا رأى الشاب الأعزب في منامه دخان يخرج من فمه يدل ذلك علي علاقة عاطفية يتبعها زواج.

تفسير حلم الدخان في المنام للعزباء

إذا رأت العزباء في المنام  أنها تقوم بتدخين السجائر وهي في الحقيقة لا تدخن يدل ذلك على تعرضها للظلم الشديد وإذا رأت دخان متصاعد من طهي الطعام يدل ذلك على سماع أخبار سعيدة  وعلى تحقيق أمنياتها في الحياة.

تفسير حلم الدخان في المنام للمتزوجة 

إذا رأت المتزوجة في المنام دخان كثيف في المنزل يدل ذلك على كثرة المشاكل والخلافات الزوجية. 

وإذا رأت المتزوجة في المنام انها تتخلص من الدخان يدل ذلك على التغلب على الصعاب المشكلات ومواجهة المواقف الصعبة. 

تفسير حلم الدخان في المنام للحامل 

إذا رأت الحامل في المنام دخان يدل ذلك على اقتراب موعد الولادة وهي بشرى بالخير بسهولة الولادة وعلى ولادة طفل بحالة جيدة وإذا رأت الحامل في المنام أنها تدخن السجائر بشراهة وكانت حزينة دل على سعادتها بالمولود. 

 تفسير حلم الدخان في المنام للمطلقة والأرملة

إذا رأت المطلقة أو الأرملة حريق في منزلها والدخان يتصاعد بكثرة في المنام يدل ذلك على تعرضها لفتنة شديدة وكثرة كلام الغيبة والنميمة عليها.

إذا رأت المطلقة والأرملة دخان خفيف دل ذلك على استقرار في حياتها العملية وحصولها على مكافأة مالية.

 تفسير حلم الدخان الأبيض بدون نار في المنام 

من يرى في المنام دخان أبيض بدون نار في المنزل  يدل على تغييرات إيجابية في حياة الأسرة وعلى الترابط العائلي. رؤية الدخان المتصاعد من محل العمل يدل على الاجتهاد والتوفيق في العمل والحصول على ترقية. 

تفسير حلم الدخان الأسود في البيت 

من يرى في المنام دخان أسود في البيت يدل على كثرة الخلافات والمشاحنات العائلية والتي تؤدي للخصام والعداوة.ومن يرى في المنام دخان السجائر يدل ذلك على القلق والخوف وعدم الأمان.

 تفسير حلم الدخان في المنام للإمام الصادق 

رؤية الدخان فى المنام والذى يكون متصاعد وكثيف يدل على المتاعب والعراقيل في حياة الرائي.

رؤية القضاء على الدخان ومحاولة إخراجه من المنزل في المنام يدل على التخلص من الهموم والمشاكل وزوال الهم والحزن وعودة الأمل والتفاؤل والله أعلم..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تفسير حلم الدخان فى المنام لـ ابن سيرين تفسير حلم الدخان في منام الرجل تفسير حلم الدخان في المنام للعزباء تفسير حلم الدخان في المنام للمتزوجة تفسير حلم الدخان في المنام للحامل تفسير حلم الدخان في المنام للمطلقة والأرملة تفسير حلم الدخان الأسود في البيت

مواد متعلقة

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

الأكثر قراءة

وفاة نجل هاني العتال عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق

تشيع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

بعد أزمة معسكر المنتخب، طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الأسبوع المقبل

حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة 2023

قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

تعليق مفاجئ من الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مسلسل بطن الحوت

خطوات صرف السكر الحر بـ 27 جنيهًا على البطاقة التموينية (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك السبت 9-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العالم للأندية.. صن داونز ضد بيراميدز.. ليفربول مع جيلواز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

الإفتاء توضح حكم خطبة الجمعة للعاجز عن القيام

المزيد
الجريدة الرسمية