حملة حازم عمر تكشف خطة العمل من الصمت الانتخابي حتى انتهاء التصويت

أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه مع بداية الصمت الانتخابي تم بدء عمل غرفة العمليات المركزية، وغرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومندوبين بجميع المراكز والأقسام والقرى والنجوع استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وأوضحت الحملة أن غرفة العمليات المركزية تتكون من 50 شابا، وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25 شابا.

التواصل مع غرف عمليات المحافظات

وأكدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن العمل سيكون على مدار الساعة اعتبارا من يوم غد الجمعة حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

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رصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية

وأشارت الحملة، أن التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد أدق تفاصيل العملية الانتخابية، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيسيتة وتجهيز قاعة بعدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي، وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

وحددت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر اختصاصات غرف العمليات على النحو التالي:

1- التواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات ومسئولي تواصل المحافظات بالأمانة المركزية.

2- استلام التعليمات من الغرفة المركزية ونقلها إلى المراكز والمندوبين ومتابعة التنفيذ.

3- رصد المشاكل باللجان والعمل على حلها ورفع ما يصعب التعامل معه على مستوى المحافظة الى غرفة العمليات المركزية.

4- متابعة الكثافة التصويتية باللجان.

5- عمل تقرير تحليلي على مدار الساعة عن مسار العملية الانتخابية ورفع تقرير يومي.

6- متابعة المندوبين والأعضاء التنظيمين والشباب المتواجد أمام المقار الانتخابية.

7- إرسال صور وتغطية العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وجددت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الدعوة للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضاري في الانتخابات الرئاسية.