على علاقة عاطفية بشخص، أقوال شقيق ضحية القتل على يد والدها بالصف

كشف شقيق المجني عليها ضحية القتل علي يد والدها لسوء سلوكها في الصف تفاصيل ارتكابه للجريمة.

أفاد شقيق المجني عليها "محمد. ع. ج" 16 سنة، أمام النيابة العامة، أن شقيقته كانت علي علاقة عاطفية بأحد الأشخاص، وما أن علم المتهمان الأول والثاني بتلك العلاقة (الأب ونجله) حتي اتفقا والمتهم الثالث (صديقها) علي الخلاص منها لما سببته من سوء سلوكها من تشهير لهم فيما بين العائلات، حيث قرر أنه قبل الواقعة بحوالي شهرين تناهي إلي مسمعه اتفاق المتهمين الثلاثة علي قتل المجني عليها، وأضاف أنه وأثناء تواجده بالمنزل أبصر المتهمين حال ارتكابهم للواقعة، بأن قام الثاني والثالث (الابن وصديقه) بضربها بعصي ثم أتبعهما الثالث (الأب) بطعنها عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها مستخدمًا سكينا مما أودي بحياتها قاصدين من ذلك قتلها.

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كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، "بسام. ع. ج" 27 سنة عاطل، "عبد النبي. ج. ح"47 سنة عاطل، "محمود.م.ع"40 سنة مقاول، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات المقيدة برقم 2 لسنة 2022 جنایات مركز الصف.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم ٦/ ۱۰ / ۲۰۲۱، قام أب ونجله بقتل ابنتهم" ياسمين. ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها ضربا بعصي أتبعه الثالث بذات الضربات إلى أن سقطت أرضا، ثم أنهال عليها الأول طعنا بسكين بأماكن متفرقة بجسدها قاصدين قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أكد مجري التحريات انه توصل الي صحة الواقعة بقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، اثر سوء سلوك المجني عليها، ورغبة منهم في غسل عارهم وعار عائلتهم بأيديهم لخروجها عن العادات والتقاليد العائلية المعروفة بين عائلات العرب ومنعًا من معايرتهم في القرية بهذا العار، فاتفقوا فيما بينهم علي قتلها ونفاذًا لذلك أتموا جريمتهم حسبما جاء.

وقالت شقيقة المجني عليها "جومانا.ح" 7 سنوات، بانها كانت متواجده بالمنزل حال وقوع الحادث وأنها سمعت صوت ضجيج فخرجت رفقه شقيقها لاستبيان الامر, فأبصرت المجني عليها مسجاه علي ظهرها أرضًا غارقة في دمائها حال تواجد المتهمين محرزًا الأول سكين والثاني والثالث عصي.