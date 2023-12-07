رسالة غامضة من برونو سافيو لاعب الأهلي السابق (صورة)

نشر البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق صورة تجمعه بلاعب المارد الأحمر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، أثناء احتفالهم بأحد الأهداف في الدوري أثناء تواجده مع الفريق الأحمر الموسم الماضي.

وعلق عليهم بإشارات حزينة، وذلك في ستوري عبر حسابه الرسمي علي انستجرام.

ورحل سافيو من النادي الأهلي نهاية الموسم الماضي عائدا إلي فريقه السابق بوليفار البوليفي مجددًا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

يتحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس الجمعة في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما يعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإداري.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران الفريق الأحمر اليوم وذلك لتجهيز للاعبى الفريق الأحمر لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مران الأهلى أمس استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

آخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

وآخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.