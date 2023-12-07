تحدي الإعاقة، انطلاق المؤتمر الدولي الخامس للعلاج الطبيعي والتأهيل السبت

تعقد النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة النقيب العام الدكتور سامي سعد، مؤتمر تحدي الإعاقة في نسخته الخامسة، يومي السبت والأحد المقبلين بفندق جراند نايل تاور بالمنيل، والذي يهدف إلى الوصول وممارسة الأنشطة الطبيعية لذوي الإعاقة.

وقال النقيب العام الدكتور سامي سعد، رئيس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إن الإعاقة لها صور مختلفة على مستويات طبية عديدة، لذا ستدور المناقشات والمواضيع داخل المؤتمر المزمع عقده حول تحدي الإعاقة في عدة محاور، أولها القلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الحركي العضلي العظمي، فضلا عن الجهاز العصبي العضلي، وما بعد الجراحات المختلفة، علاوة على أمراض نقص التغذية، فضلا عن صحة المرأة والطفل، بالإضافة إلى جلسة خاصة في العلاج الكلي والذي يشمل الوخز بالإبر الصينية - الموكسا والعلاج الاستيوباثي، حيث تحتوي هذه الجلسة على 8 مواضيع للعلاج لجميع المحاور التي يناقشها المؤتمر.

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ويحضر المؤتمر أكثر من ٦٥ محاضرا في تخصصات طبية مختلفة وبمجال العلاج الطبيعي ومشتركين من كافة أنحاء الجمهورية من أخصائي العلاج الطبيعي والطلاب الامتياز.

جدير بالذكر أن مؤتمر تحدي الإعاقة يرأسه الأستاذ الدكتور سامي عبد الصمد ناصف، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ورئيس اللجنة العلمية بالنقابة، ويمثل الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي رئيسا شرفيا للمؤتمر، وأيضا الدكتورة هدى الطلاوي عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وسكرتير عام المؤتمر الأستاذ الدكتور أمير صالح أستاذ العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي، ومقرري عام المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور محمد علي سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور فرج عبد المنعم عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة حورس، ورئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور حمادة السيد أيوب أستاذ مساعد بقسم الأطفال كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.