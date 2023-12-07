تكريم اسم يعقوب الشاروني في بيت الشعر العربي السبت المقبل

يكرم نادي القصة، والمركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية اسم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، وذلك بإهداء درع القومي للطفل للدكتورة هالة الشاروني.

تكريم اسم يعقوب الشاروني

ويأتي ذلك ضمن احتفاء نادي القصة بالشاروني أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٩ ديسمبر الجاري، في الخامسة مساء ببيت الشعر العربي، في بيت الست وسيلة بحي الأزهر.

يعقوب الشاروني في عيون كتاب ادب الطفل

ويقام اللقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل"، وتديره الكاتبة منى ماهر ويشارك فيه كل من: “هالة الشاروني، أحمد عبد النعيم، عبده الزراع، أحمد زحام، هبة عبد الفتاح، وليد كمال، صفية إسماعيل، محمد سيد عبد التواب، منتصر ثابت، عبد الله مرشدي، مصطفى غنايم، سيد نجم، محمد عبد الحافظ ناصف”.

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