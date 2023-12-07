تواصل خدمات الصحة الإنجابية في الأقصر

حرصت الدكتورة رجاء شوقى رئيس وحدة السكان العامة بديوان عام المحافظة، وفريق عمل الوحدة ومنسقين وحدة السكان بالمراكز حملة «حقك تنظمي» على متابعة تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بمركز ومدينة اسنا والزينية والبياضية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وتلبية لاحتياجات القري التابعة لجميع المراكز والمدن.

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وتفقدت أعمال قافلة تنظيم الأسرة لتقديم الدعم والخدمات الصحية للمجتمع، وذلك سعيًا لتحقيق الوحدة العديد من الأهداف ومنها التوعية بتنظيم الأسرة وتقديم محتوى توعية شامل حول أهمية تنظيم الأسرة، وفوائده في تحسين صحة الأم والأطفال وتعزيز جودة الحياة، والفحص الطبي تقديم فحوصات طبية مجانية لضمان صحة الأمهات والأطفال، وتوفير الرعاية اللازمة للحمل والولادة،وتوفير وسائل منع الحمل وتقديم استشارات حول وسائل منع الحمل المختلفة وتوفيرها للراغبين، مع التركيز على اختيار الطريقة الأنسب لكل فرد وبهذا الجهد المستمر، تعكس وحدة السكان التزامها بتحسين جودة حياة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وجرى عقد ندوة عن وسائل تنظيم الاسرة وسرطان الثدي والمشكلات اللى تقابل السيدات أثناء تلقى الخدمة، برعاية دكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والسكان والدكتور طاهر ايوب وكيل أول وزارة مدير مديرية الصحة بالأقصر، والدكتورة غادة شعيب مدير ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الاقصر، وفريق الاشراف بمكتب تنظيم الأسرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية إنطلاقًا من إهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان للاستجابة للمستجدات، ومعالجة القضايا السكانية التي تعوق التنمية بالمشاركة مع الجهات التنفيذية بالمحافظات