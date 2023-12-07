الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

شيكابالا يشارك في مران الزمالك بعد انتهاء فترة برنامجه التأهيلي

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في المران الجماعي للفريق، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إراحة بعض اللاعبين في مباراة ساجرادا الأنجولي المقبلة. 

ويفكر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني في إراحة شيكابالا ودونجا في مباراة ساجرادا في ظل ضغط المباريات.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف مشاركة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق من مباراة ساجرادا. 

وأكد الجهاز الفني على جاهزية أوباما للمشاركة في مباراة ساجرادا المقرر لها يوم السبت المقبل بعد تعافي اللاعب من الإصابة. 

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

 تقام مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

الزمالك وساجرادا الأنجولي

وكان نادي الزمالك، قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميا من رابطة الأندية يفيد بتأجيل مباراة الفريق الكروي الأول أمام الاتحاد السكندري التي كان مقررا  لها غدًا الخميس، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، لأجل غير مسمى.

ويأتي قرار تأجيل لقاء الاتحاد السكندري بناء على طلب نادي الزمالك، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة الأبيض أمام  ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

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