الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يتابع التجهيزات بالمقار الانتخابية في المحافظة (صور)

جولة نائب محافظ الأقصر،
جولة نائب محافظ الأقصر، فيتو

أجرى الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها.


وتابع نائب محافظ الأقصر التجهيزات بعددًا من المدارس وهى مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية والتى تضم لجنتى خالد بن الوليد ومدرسة الأقصر الثانوية العسكرية ومدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات ومدرسة سيدى أبو الحجاج الأبتدائية ومدرسة وادى الملكات الابتدائية.

 

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وأكد نائب محافظ الأقصر  خلال جولته أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الحالى.

وشدد «عبدالقادر» على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الهمم منوهًا لضرورة الأهتمام وسائل الأتاحة لخدمتهم وكذا توفير  كراسي متحركة لكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة واتخاذ كافة الأجراءات القانونية في هذا الأطار، والأستعانة بمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم في توفير اعداد من الشباب للمساهمة ومساعدة الناخبين في وصولهم إلى مقارهم الأنتخابية.

يذكر أن محافظة الأقصر بلغ بها عدد الناخبين 886377 ناخبا هذا العام الجاري موزعين على 6 دوائر انتخابية رئيسية متفرع منها 179 لجنة فرعية بالقرى والنجوع من بينهم 4 لجان خصصت لدى الوافدين.

 

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