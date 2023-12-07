الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري السعودي، تشكيل اتحاد جدة في مواجهة ضمك

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه الرسمي المقرر أن يخوض به مباراة اليوم الخميس، أمام نظيره ومضيفه ضمك، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في الجولة 16 من الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي، لويز فيليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، صالح العمري.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، مروان الصحفي، إيجور كورونادو

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ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، جمعها في  15 مباراة، حيث حقق الفوز في  8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى ثلاث هزائم.

بينما يأتي فريق ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، من نفس عدد المباريات، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات.

قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.

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